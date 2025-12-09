Американският президент Доналд Тръмп разреши на компанията за производство на чипове "Енвидиа" да изнася определен вид от продукцията си за проверени клиенти в Китай.



Според публикацията на американския държавен глава в социалната му мрежа, китайският президент Си Дзинпин е запознат с това решение и е реагирал "положително".

Според Тръмп, този ход е от полза за американското производство и за данъкоплатците. Освен "Енвидиа", своя продукция в Китай ще могат да изнасят и други производители на чипове. "Енвидиа" се задължава да превежда на американската държава 25% от оборота от продажбата вида чипове, определен за износ, който е сред най-търсените за за разработването на изкуствен интелект.

Ще се изнася не най-новата, а по-стара разработка на "Енвидиа". До момента износът на американски чипове за Китай предизвикваше спорове заради опасения, че те могат да бъдат използвани за военни цели.

Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция ще се изнася за Китай



