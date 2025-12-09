БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Софийският районен съд ще заседава по мярката за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски.

Това е втори опит на съда да разгледа мерките за неотклонение на тримата. Миналата седмица заседанието беше отложено. Причината - един от обвиняемите имал заболяване на очите, което било животозастрашаващо.

В края на октомври съдът остави тримата в ареста. Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според прокуратурата - е принуждаван и да употребява наркотици.

#д-р Станимир Хасърджиев #Софийски градски съд

