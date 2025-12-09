БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доц. Любомир Киров: Няма данни за грипна вълна, обстановката остава спокойна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Общество
Запази

Общопрактикуващите лекари отчитат спокойна вирусна обстановка и увеличен интерес към противогрипните ваксини

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Епидемиологичната обстановка в страната в началото на декември остава спокойна, а интересът към ваксинацията срещу грип расте. Това коментира в "Денят започва" доц. Ломир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Много по-безопасно влязохме в декември, отколкото влизаме в бюджета,“ коментира с усмивка доц. Ломир Киров, отбелязвайки, че епидемиологичната картина към момента е спокойна.

По думите му, няма данни за начало на грипна вълна:

„Снощи направих едно бързо епидемиологично проучване с моите колеги. Наистина не може да се каже, че има нито вълна в момента, нито пък начало на някаква епидемия от грип. Няма такива данни“, каза той.

Той уточни, че изолираните случаи са редки, а други сезонни вируси се срещат в обичайните за сезона нива. Доц. Киров обясни, че по-топлото време през декември имат положителен ефект върху разпространението на вируси:

Той отчете, че значителният ръст във ваксинирането срещу грип също допринася за по-спокойната картина.

„Ваксинирането срещу грип у нас има един много положителен ръст нагоре, което си оказва своето влияние.“

Той коментира и защо не се поръчват повече ваксини:

„Грехота е да се поръчват много ваксини, пък вземат, че останат. Те са само за сезона и ако не бъдат употребени – стават излишни.“

Доц. Киров коментира и темата за финансовата рамка на НЗОК:

„В предишния бюджет не се виждахме – нищо не се спомена за тези, които специализират обща медицина. Надявам се сега плащането да се отнася за абсолютно всички", каза доц. Киров и допълни, че през последните две години интересът към специалността се увеличава:

На въпрос дали ще настояват за увеличаване на потребителската такса, той заяви:

„Ние сме го предложили и считам, че е обидно да предлагаш през 2–3 месеца едно и също на едни и същи хора. Сега да си вземат бележка и да мислят. Надявам се, че и това ще се случи.“

Вижте целия разговор с доц. Киров във видеото.

#грип #доц. Любомир Киров #ваксини

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
3
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
5
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Още

Париж посреща Коледа с празнична украса
Париж посреща Коледа с празнична украса
Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения
Чете се за: 00:50 мин.
Маестро Хосе Кура открива Новогодишния музикален фестивал в НДК Маестро Хосе Кура открива Новогодишния музикален фестивал в НДК
Чете се за: 01:32 мин.
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Чете се за: 03:35 мин.
Последно сбогом с поета Найден Вълчев Последно сбогом с поета Найден Вълчев
Чете се за: 01:37 мин.
Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ