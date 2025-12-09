БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки

Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Кузманов припомни усилията на МВР през мигрантската криза, COVID-19 и присъединяването към еврозоната и Шенген

Синдикалната федерация на служителите в МВР ще подкрепи бюджета в този му вид, както направиха национално представителните синдикати и работодатели. Това каза в "Денят започва" Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Той обясни, че синдикатът подкрепя бюджета, но с редица забележки:

„Ние като национална, социално отговорна организация ще направим необходимото и ще подкрепим проекта на бюджета. Имаме, разбира се, негодование, но ще обясним за какво става дума.“

Кузманов припомни усилията на служителите на МВР в последните 16 години, особено през кризисни периоди като мигрантската криза, COVID-19 и влизането на България в еврозоната и Шенген:

„Започнахме от много ниски нива, в изключително лоши условия на труд. Без да се абсолютизираме, дадохме достатъчно на държавата, донесохме ползи — около 1 милиард евро за страната.“

По думите му, критиките към МВР често са несправедливи:

„Схващането чрез неприязън и отрицание създава ефект, но е неприемливо и погрешно. Това е език на омразата към служителите на МВР.“

Председателят на синдиката коментира и проблемите с условията на работа:

„Не бих препоръчал на хора със слаба психика да посещават нашите работни места. Автомобили от 2006 г., липса на достатъчно технологично обновление. Сигурността изисква средства и модерни технологии.“

Вижте целия разговор с Илия Кузманов във видеото.

#Илия Кузманов #Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР)

