Тест за френското правителство: Националното събрание гласува бюджета за социално осигуряване

Френският парламент гласува днес следобед законопроекта за финансиране на социалното осигуряване.



Вотът е смятан за тест за премиера Себастиен Льокорню. Той не разполага с мнозинство в Националното събрание, но си осигури подкрепата на социалистите, след като отстъпи за спорната пенсионна реформа.

Приходната част от пакета беше одобрена в петък с малка разлика. Бюджетът на Франция за следваща година предвижда намаляване на дефицита, който е най-високият в Европа, до 5% от брутния вътрешен продукт чрез икономии в областта на здравеопазването, пенсиите и социалното подпомагане.