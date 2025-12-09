БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тест за френското правителство: Националното събрание гласува бюджета за социално осигуряване

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Бюджетът на Франция за следваща година предвижда намаляване на дефицита, който е най-високият в Европа

тест френското правителство националното събрание гласува бюджета социално осигуряване
Слушай новината

Френският парламент гласува днес следобед законопроекта за финансиране на социалното осигуряване.

Вотът е смятан за тест за премиера Себастиен Льокорню. Той не разполага с мнозинство в Националното събрание, но си осигури подкрепата на социалистите, след като отстъпи за спорната пенсионна реформа.

Приходната част от пакета беше одобрена в петък с малка разлика. Бюджетът на Франция за следваща година предвижда намаляване на дефицита, който е най-високият в Европа, до 5% от брутния вътрешен продукт чрез икономии в областта на здравеопазването, пенсиите и социалното подпомагане.

#бюджета за социално осигуряване #Национално събрание #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
3
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
5
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
6
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Европа

Новият стар премиер на Чехия: Андрей Бабиш ще сформира правителство
Новият стар премиер на Чехия: Андрей Бабиш ще сформира правителство
Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва територии Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва територии
Чете се за: 03:25 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл" ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите
Чете се за: 02:02 мин.
Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси
Чете се за: 01:45 мин.
Париж посреща Коледа с празнична украса Париж посреща Коледа с празнична украса
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

ЕК започна разследване на "Гугъл"
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос" Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна 19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Седми ден протести на гръцките фермери - ще има ли нови блокади по...
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
У дома: От Космоса се завърнаха един американец и двама руснаци
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ