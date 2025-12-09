Новият стар премиер на Чехия: Андрей Бабиш ще сформира правителство

Чешкият президнет Петер Павел назначи лидера на популистаката партия АНО - Андрей Бабиш, за министър-председател.



Мандатът беше връчен на церемония, предавана на живо по телевизията. АНО спечели изборите, проведени през октомври.

Очаква се до края на година да бъде обявен съставът на новия кабинет. В него ще влязат представители на крайнодясна и проруска партия, както и на формация, чийто основен дневен ред е свързан с противопостяване на европейските политики за климата.

Завръщането на Андрей Бабиш, когото наричат чешкия Тръмп, означава поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия.