ЕК започна разследване на "Гугъл"
Новият стар премиер на Чехия: Андрей Бабиш ще сформира правителство

Очаква се до края на година да бъде обявен съставът на новия кабинет

новият стар премиер чехия андрей бабиш сформира правителство
Чешкият президнет Петер Павел назначи лидера на популистаката партия АНО - Андрей Бабиш, за министър-председател.

Мандатът беше връчен на церемония, предавана на живо по телевизията. АНО спечели изборите, проведени през октомври.

Очаква се до края на година да бъде обявен съставът на новия кабинет. В него ще влязат представители на крайнодясна и проруска партия, както и на формация, чийто основен дневен ред е свързан с противопостяване на европейските политики за климата.

Завръщането на Андрей Бабиш, когото наричат чешкия Тръмп, означава поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия.

#Андрей Бабиш #Чехия

