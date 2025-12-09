БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гръцки фермери затвориха „Кулата –...
Чете се за: 00:22 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове мъглите почти навсякъде ще се разсеят, а облачността над по-голямата част от страната ще намалее.

Максималните температури днес ще бъдат между 6 и 11°, в София – около 9°, а на морския бряг – между 7 и 10°.

В Източна България ще духа слаб, по Черноморието – умерен северозападен вятър.

През нощта вятърът ще отслабне и след полунощ в низините и около водните басейни отново ще започне да се образува ниска облачност или мъгла.

Минималните температури утре ще бъдат между 0 и 6°, в София – около 2°, а максималните – между 9 и 14°, в София – около 11°. Преди обяд все още ще има райони с намалена от мъгли видимост, но през втората половина на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо.

Слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб вятър от запад-северозапад и максимални температури между 9 и 11°.

И в планините ще бъде предимно слънчево, но ветровито – с умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин – силен вятър от север-северозапад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 5° на Алеко до 10° в Банско и Смолян.

И през следващите дни ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд на много места в равнините, котловините и около водните басейни – с мъгли или ниска облачност.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0 и 5°, а максималните – между 10 и 15°.

По-значителни увеличения на облачността ще има в петък над източната половина от страната, където на отделни места е възможно слабо да превали.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
2
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
5
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
6
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Времето

Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник
Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник
Без валежи и със сутрешни мъгли през следващите дни Без валежи и със сутрешни мъгли през следващите дни
Чете се за: 02:30 мин.
Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15° Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15°
Чете се за: 01:30 мин.
Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12° Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°
Чете се за: 02:40 мин.
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14° Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14°
Чете се за: 02:12 мин.
Студено и мъгливо време ни очаква Студено и мъгливо време ни очаква
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Гръцки фермери затвориха „Кулата – Промахон“ за камиони Гръцки фермери затвориха „Кулата – Промахон“ за камиони
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
От семейството на Любослав Пенев благодариха за подкрепата От семейството на Любослав Пенев благодариха за подкрепата
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
ЕК започна разследване на "Гугъл" ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Вместо "Магазин за хората" разкриват щандове с продукти с...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ