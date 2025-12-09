Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна

В следобедните часове мъглите почти навсякъде ще се разсеят, а облачността над по-голямата част от страната ще намалее.

Максималните температури днес ще бъдат между 6 и 11°, в София – около 9°, а на морския бряг – между 7 и 10°.

В Източна България ще духа слаб, по Черноморието – умерен северозападен вятър.

През нощта вятърът ще отслабне и след полунощ в низините и около водните басейни отново ще започне да се образува ниска облачност или мъгла.

Минималните температури утре ще бъдат между 0 и 6°, в София – около 2°, а максималните – между 9 и 14°, в София – около 11°. Преди обяд все още ще има райони с намалена от мъгли видимост, но през втората половина на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо.

Слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб вятър от запад-северозапад и максимални температури между 9 и 11°.

И в планините ще бъде предимно слънчево, но ветровито – с умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин – силен вятър от север-северозапад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 5° на Алеко до 10° в Банско и Смолян.

И през следващите дни ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд на много места в равнините, котловините и около водните басейни – с мъгли или ниска облачност.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0 и 5°, а максималните – между 10 и 15°.

По-значителни увеличения на облачността ще има в петък над източната половина от страната, където на отделни места е възможно слабо да превали.