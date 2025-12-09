Панаир на книгата: Над 150 издателства участват в литературния фестивал

Започна 52-рия Международен панаир на книгата в НДК. До неделя над 150 издателства ще представят над 100 хиляди заглавия. Панаирът на книгата и съпътстващият литературен фестивал ще продължат до неделя включително и отново превръщат НДК в най-голямото книжно пространство в страната.

Йордан Славейков, писател и режисьор: "Хората четат. Четат,противно, според мен, на всякакви статистики, които се опитват да кажат, че българинът не чете. Четат хората. Днес започва панаирът, любимо мое време от годината."

Ния Гугушева, студентка: "Има тенденция сред младите родители да купуват книжки на децата. Има една тенденция по-младите родители да искат децата им да не са толкова обсебени от телефоните, колко са. То продължава да го има това обсебване, телефон, таблет, лаптоп, но все пак книгите не остават на заден план."

