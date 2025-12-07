БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
На форум в Катар той посочи, че европейската идея за фалит на Русия не е работещ план

Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
Снимка: ЕПА/БГНЕС - архив
Доналд Тръмп-младши, син на американския президент, заяви, че американското общество няма желание да пише чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия.

На форум в Катар той посочи, че европейската идея за фалит на Русия не е работещ план. Според Тръмп-син, украинският лидер удължава войната, защото "знае, че никога няма да спечели избори, ако тя приключи".

Украйна е "много по-корумпирана от Русия", смята ораторът и сподели, че това лято в Монако, половината от суперколите са били с украински номера.

Той изрази мнение, че рискът от венецуелски лодки с фентанил за Съединените щати е „много по-ясна и настояща опасност от всичко, което се случва в Украйна или Русия". В отговор на въпрос Тръмп-младши не изключи възможността американският президент да се оттегли от Украйна.

Доналд Тръмп-младши: „Мисля, че може. Хубавото, уникалното при баща ми е, че никога не знаеш какво ще направи. Фактът, че не е предсказуем... принуждава всички да действат интелектуално честно".

#чекове #Доналд Тръмп-младши #войната в Украйна #Русия #САЩ

