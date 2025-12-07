Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия

Доналд Тръмп-младши, син на американския президент, заяви, че американското общество няма желание да пише чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия.

На форум в Катар той посочи, че европейската идея за фалит на Русия не е работещ план. Според Тръмп-син, украинският лидер удължава войната, защото "знае, че никога няма да спечели избори, ако тя приключи".

Украйна е "много по-корумпирана от Русия", смята ораторът и сподели, че това лято в Монако, половината от суперколите са били с украински номера.

Той изрази мнение, че рискът от венецуелски лодки с фентанил за Съединените щати е „много по-ясна и настояща опасност от всичко, което се случва в Украйна или Русия“. В отговор на въпрос Тръмп-младши не изключи възможността американският президент да се оттегли от Украйна.