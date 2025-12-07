БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени и спасители се събират, закон все още няма

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Ако сега стане подобен инцидент, отново ще настъпи хаос, казват пещерняци

Точно 15 години след най-сложната и дълга спасителна операция в пещера у нас, спасители и седемте спасени се събраха в пещерата „Духлата“ край пернишкото село Боснек. Все още липсва Закон за планинската спасителна служба, както и Закон за защита на пещерите у нас.

"Подземни реки блокираха седем души в пещера Духлата!“, „Две денонощия седем души са във воден капан!“ – по този начин започваха новините преди точно 15 години.

48 часа по-късно идва и добрата новина – хората са спасени.

Това е централният вход на пещера „Духлата“, през който на 3 декември 2010 година влизат четирима опитни пещерняци и три деца. Пещера „Духлата“ има още седем входа и представлява изключително сложен лабиринт. Дълга е 18,5 км. В нея има осем подводни реки и осем етажа. Заради силни дъждове реките започват бързо да вдигат нивото си и пещерняците нямат как да излязат. Едно от децата тогава е на 12 години.

Петър Димитров, пещерняк, оцелял: „Мислех повече за детето си и за другите две, отколкото за себе си. Това беше най-тежкото, което съм почувствал. Аз почти бях готов да приема най-лошото.“

Тогава Атанас Русев вижда кола, паркирана пред входа, вижда и придошлата река и се досеща, че вътре има бедстващи хора. Осенява го идеята да разкопаят един от изворите.

Атанас Русев: „Бедстващите са били по средата на река, с малка ниша, и са гледали как в продължение на 30 часа водата се приближава към тях. Човек от селото поръча първия багер от Радомир. Разкопахме с него първия извор. Ако не го бяхме направили, след три часа щяха да се удавят.“

Ако сега стане подобен инцидент, отново ще настъпи хаос, казват пещерняци, защото няма Закон за спасителните служби и отговорността между институциите се размива. Те настояват за нов регламент още оттогава, но без успех.

#Закон за защита на пещерите #Закон за спасителна служба #Духлата #Спасителна операция

"Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей?
"Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей?
Трагедия без виновни: Година след смъртта на 14-годишния Валентин делото е прекратено Трагедия без виновни: Година след смъртта на 14-годишния Валентин делото е прекратено
Чете се за: 03:47 мин.
Протест срещу промени в Семейния кодекс се проведе в София Протест срещу промени в Семейния кодекс се проведе в София
Чете се за: 01:05 мин.
"Жълти стотинки" под надслов "Деца помагат на деца" се провежда в страната "Жълти стотинки" под надслов "Деца помагат на деца" се провежда в страната
Чете се за: 01:10 мин.
100 години от рождението на Милен Гетов бяха отбелязани със специална прожекция в кино "Одеон" 100 години от рождението на Милен Гетов бяха отбелязани със специална прожекция в кино "Одеон"
Чете се за: 01:35 мин.
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт "След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей? "Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Божидар Божанов, ПП-ДБ: Управляващите си направиха оглушки,...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
