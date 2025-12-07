15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени и спасители се събират, закон все още няма

Точно 15 години след най-сложната и дълга спасителна операция в пещера у нас, спасители и седемте спасени се събраха в пещерата „Духлата“ край пернишкото село Боснек. Все още липсва Закон за планинската спасителна служба, както и Закон за защита на пещерите у нас.

"Подземни реки блокираха седем души в пещера Духлата!“, „Две денонощия седем души са във воден капан!“ – по този начин започваха новините преди точно 15 години.

48 часа по-късно идва и добрата новина – хората са спасени.

Това е централният вход на пещера „Духлата“, през който на 3 декември 2010 година влизат четирима опитни пещерняци и три деца. Пещера „Духлата“ има още седем входа и представлява изключително сложен лабиринт. Дълга е 18,5 км. В нея има осем подводни реки и осем етажа. Заради силни дъждове реките започват бързо да вдигат нивото си и пещерняците нямат как да излязат. Едно от децата тогава е на 12 години.

Петър Димитров, пещерняк, оцелял: „Мислех повече за детето си и за другите две, отколкото за себе си. Това беше най-тежкото, което съм почувствал. Аз почти бях готов да приема най-лошото.“

Тогава Атанас Русев вижда кола, паркирана пред входа, вижда и придошлата река и се досеща, че вътре има бедстващи хора. Осенява го идеята да разкопаят един от изворите.

Атанас Русев: „Бедстващите са били по средата на река, с малка ниша, и са гледали как в продължение на 30 часа водата се приближава към тях. Човек от селото поръча първия багер от Радомир. Разкопахме с него първия извор. Ако не го бяхме направили, след три часа щяха да се удавят.“

Ако сега стане подобен инцидент, отново ще настъпи хаос, казват пещерняци, защото няма Закон за спасителните служби и отговорността между институциите се размива. Те настояват за нов регламент още оттогава, но без успех.