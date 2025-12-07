Нетаняху: Скоро ще започне втората фаза от примирието в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че скоро ще започне втората фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, основано на мирния план на Вашингтон. Той обяви своя среща с американския президент Доналд Тръмп до края на месеца. Нетаняху посочи, че политическото анексиране на окупирания Западен бряг остава предмет на обсъждане, а сегашното положение ще се запази в обозримо бъдеще.

Израелският премиер посрещна днес Фридрих Мерц, който е на първо посещение в Израел като германски канцлер.

Визитата на германския лидер в Израел е насочена към укрепване на специалните отношения между двете страни. Повод за търкания станаха войната в Газа и прояви на насилие от страна на еврейски заселници-екстремисти на окупирания Западен бряг. Този месец германското правителство предприе стъпки за подновяване на оръжейните продажби на Израел, но Берлин обвързва решението със спазването на прекратяването на огъня в Газа и с предоставянето на мащабна хуманитарна помощ.

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Германия трябва да отстоява съществуването и сигурността на Израел. Това е част от неотменната същност на нашите отношения.“

Нетаняху обяви за почти приключена първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и окачестви като "трудно" предстоящото преминаване към втора фаза. Тя предвижда разоръжаване на Хамас, демилитаризиране на Газа, разполагане на многонационални сили и изтегляне на израелската армия. Израелският премиер обяви, че ще обсъди тези цели с американския президент Доналд Тръмп. Германският канцлер използва посещението си, за да насърчи прилагането на решение на принципа на две държави. Берлин го подкрепя, но смята, че правилният момент за признаване на Палестина е краят на мирния процес.

Бенямин Нетаняху - премиер на Израел: "По въпроса за две държави, имаме различни виждания. Очевидно, защото целта на Палестинска държава е да унищожи единствената Еврейска държава. Те вече имаха държава в Газа, де факто държава, и това беше използвано за опит да бъдем унищожени". "Има и трета фаза от примирието, която се състои в дерадикализиране на Газа, нещо, което мнозина смятаха за невъзможно", изтъкна Нетаняху.

Той посочи примерите с Германия и Япония и изради увереност, че е възможно и в Газа, но подчерта, че "групировката Хамас трябва да бъде ликвидирана". Фридрих Мерц също изключи бъдеща роля на Хамас и увери, че Германия ще помогне за възстановяването на Газа и на мира в територията. Нетаняху заяви, че няма да се оттегли от политиката, ако бъде помилван от президента по дело за корупция.