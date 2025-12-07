Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че стоманената защитна конструкция на АЕЦ "Чернобил" е повредена и вече не може да изпълнява основната си функция. От агенцията подчертават, че няма място за паника сред населението.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Причината е атака с дрон от февруари тази година, при която куполът е бил поразен. Тогава Киев обвини Москва, но руската страна отрече. Вече са извършени ремонтни дейности, но предстои куполът да бъде допълнително укрепен.



А на полето на дипломацията - специалният пратеник на Доналд Тръмп за Украйна - Кийт Келог изрази увереност, че краят на войната е все по-близо. По думите му постигането на примирие зависи от решаването на два ключови въпроса - бъдещето на Донбас и това на украинската АЕЦ "Запорожие", която в момента е под руски контрол.

Коментарът идва на фона на приключилите тридневни преговори в Маями между украинска и американска делегация. От Кремъл обаче посочват, че според тях са необходими радикални промени при част от американските мирни предложения. Руската страна приветства и публикуваната преди дни нова американска стратегия за национална сигурност, в която се отправят остри критики към Европа.