БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази

Демонстранти скандираха срещу корупцията, беззаконието и безнаказаността в държавата ни

антиправителствени протести българи граница проведоха различни части европа
Снимка: Ирина Атанасова
Слушай новината

Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа.

Протест пред българското посолство в Лондон събра близо 100 души. Демонстрантите скандираха в подкрепа на исканията за оставка на правителството и срещу олигархичния модел на управление. Протестиращите, събрали се в проливния дъжд, издигнаха лозунги с призиви за промяна на статуквото и настояха за по-прозрачно управление в България.

Пред българското посолство в Хага се проведе протест срещу корупцията, беззаконието и безнаказаността в държавата ни. В демонстрацията се включиха много млади българи, които учат в Нидерландия, както и работещи в страната. Протестиращите се обявиха също срещу разрухата на институциите и липсата на прозрачност и отговорност в България. От протеста в Хага се чуха призиви за оставка на правителството и за промяна.

Ян, студент в Лайденския университет: "Аз съм тук на протеста в Хага, за да изразя гражданското си недоволство срещу правителството, бюджета, мафията и корупцията в нашата страна."

Дарена, студентка: "Аз съм пътувала 3 часа от най-северната част на Холандия, за да дойда тук. Изключително е важно, трябва ни промяна."

Светлана Храброва, учител: "Вярвам, че българите можем да живеем в законова страна. Винаги това е било водещо в моята работа като учител и не искам нашите символи да бъдат откраднати и да бъдат използвани, за да ни разделят."

Подобни демонстрации се проведоха и в други европейски градове, сред които Прага и Франкфурт. В сряда се очакват нови протести в Малага, Берлин, Брюксел, Мюнхен и Виена.


Автори: Ирина Атанасова и Васил Христов

#Лондон #Хага #антиправителствени протести #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
1
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
2
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
3
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
4
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
5
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
6
Затвориха прохода Троян - Кърнаре

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Европа

Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната? Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната?
Чете се за: 03:07 мин.
Вашингтон иска от Европа да поеме основната тежест в НАТО Вашингтон иска от Европа да поеме основната тежест в НАТО
Чете се за: 01:02 мин.
Кой ще управлява Букурещ до 2028? Кой ще управлява Букурещ до 2028?
Чете се за: 01:42 мин.
Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите
Чете се за: 01:05 мин.
Външните министри на България и Украйна обсъдиха усилията за слагане на край на войната Външните министри на България и Украйна обсъдиха усилията за слагане на край на войната
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нетаняху: Скоро ще започне втората фаза от примирието в Газа
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ