Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа.

Протест пред българското посолство в Лондон събра близо 100 души. Демонстрантите скандираха в подкрепа на исканията за оставка на правителството и срещу олигархичния модел на управление. Протестиращите, събрали се в проливния дъжд, издигнаха лозунги с призиви за промяна на статуквото и настояха за по-прозрачно управление в България.

Пред българското посолство в Хага се проведе протест срещу корупцията, беззаконието и безнаказаността в държавата ни. В демонстрацията се включиха много млади българи, които учат в Нидерландия, както и работещи в страната. Протестиращите се обявиха също срещу разрухата на институциите и липсата на прозрачност и отговорност в България. От протеста в Хага се чуха призиви за оставка на правителството и за промяна.

Ян, студент в Лайденския университет: "Аз съм тук на протеста в Хага, за да изразя гражданското си недоволство срещу правителството, бюджета, мафията и корупцията в нашата страна." Дарена, студентка: "Аз съм пътувала 3 часа от най-северната част на Холандия, за да дойда тук. Изключително е важно, трябва ни промяна." Светлана Храброва, учител: "Вярвам, че българите можем да живеем в законова страна. Винаги това е било водещо в моята работа като учител и не искам нашите символи да бъдат откраднати и да бъдат използвани, за да ни разделят."

Подобни демонстрации се проведоха и в други европейски градове, сред които Прага и Франкфурт. В сряда се очакват нови протести в Малага, Берлин, Брюксел, Мюнхен и Виена.



Автори: Ирина Атанасова и Васил Христов