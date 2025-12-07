БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи

Милена Кирова
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
На дневен ред е и шестият вот на недоверие срещу правителството

Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи
Слушай новината

С новия бюджет всички искания на протестиращите са изпълнени - това заяви председателят на бюджетната комисия Делян Добрев. Опозицията обаче определя план-сметката за 2026 година, като бюджета на трайното обедняване и на дълговото задлъжняване.

До Коледа страната може да има приет бюджет за 2026, смята председателят на ресорната комисия Делян Добрев.

Делян Добрев - ГЕРБ-СДС, председател на Комисията по бюджет и финанси: "В бюджета за 2026 г. няма увеличение на данъци, няма увеличние на осигуровки, няма СУПТО (бел. ред. Софтуер за управление на продажбите в търговски обект), тоест всички искания на протестиращите са изпълнени."

Опозицията остава категорично против бюджета.

Мартин Димитров - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Увеличението на данъците и осигуровките просто се отлага за 2027 г., 2028 година. Общите разходи към БВП са 45%. Взимат 10 милиарда евро заеми. И никакви смислени реформи за намаляване на разходите не се правят."

Цончо Ганев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Бюджетът е направен така, че временно да отложат вдигането на данъците. Няма как да не очакваме вдигане следващите година или години вдигане трайно на данъците и на осигуровки, и на всичко, защото България и българският бюджет няма пари."

Делян Добрев - ГЕРБ-СДС, председател на Комисията по бюджет и финанси: "За средносрочната прогноза за 2027 и 2028 г., където е записано поетапно увеличние с по 1 процент на осигуровките, имайте предвид, че това е прогноза - това не е бюджет. Дали през 2027 година има увеличение на осугуровките или няма, ще се реши в края на следващата година от това правителство или от някое друго."

Наталия Киселова - депутат от ПГ на "БСП-Обединена левица": "Моята надежда на първо място е да има бюджет държавата. На второ място трябва да се гледа, че нищо в законите от гл. т. определение на възнагражденията не е даденост или на пенсиите. Социалният вектор трябва да бъде държан."

Освен бюджета, на дневен ред е и шестият вот на недоверие срещу правителството.

"БНТ: Притеснява ли ви вотът на недоверие?
Делян Добрев - ГЕРБ-СДС, председател на Комисията по бюджет и финанси: Не. Явно притеснява обаче опозицията, защото ако те смятаха, че този вот на недоверие ще успее, щяха да поискат вот на недоверие за цялостна политика на правителството."

Наталия Киселова - депутат от ПГ на "БСП-Обединена левица": "Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения, от една страна и от друга - да бъдат критукувани мотивите. Ако погледнем генезиса е в онези, които сега искат вота на недоверие. При тях имаше влизане в сивия списък, за съжаление. И не бяха усвоени средствата навреме."

Мартин Димитров - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Неминуемо тези хора ще паднат от власт. Въпросът за мен е до месеци. Не виждам как ще издържат."

Цончо Ганев - депутат от ПГ на "Възраждане": "Ние подкрепяме всички вотове на недоверие, самите ние сме инициатори на няколко вота на недоверие."

Очаква се дебатът по вота да е в сряда, а бюджетите да се гледат във вторник на комисия и в четвъртък и петък на първо четене в пленарната зала.

#Бюджет 2026 # Наталия Киселова # Мартин Димитров #Делян Добрев #правителство

