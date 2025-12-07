БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван

У нас
Моята надежда е да има бюджет държавата, допълни Киселова

Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред и винаги е имало гласове, които да призовават за това. Имаше цели, които правителството си постави, има и други, които в момента гони. Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван, заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Наталия Киселова от "БСП - Обединена левица".

По думите ѝ в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протест и шум.

"Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно", коментира Наталия Киселова.

Моята надежда е да има бюджет държавата, подчерта тя.

"Когато се допусне напрежението да премине извън Народното събрание е нормално да има протести на улицата. Никога улицата не може да замени парламентарната трибуна. Парламентарната трибуна трябва да бъде основният начин, по който да се представят различните гледни точки в обществото и в политическата система", каза още Наталия Киселова.

Вижте целия разговор във видеото ТУК.

