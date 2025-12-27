Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет

Столична община гарантира сметопочистването в девет столични района, след като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зони 1, 5 и 7. Решението включва индексация на цените с до 19% и цели да осигури непрекъсваемост на услугата без компромис с обществения интерес и без повишаване на такса смет за гражданите.

В Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) цената за сметоизвозване остава непроменена – 175 лв. на тон, като договорът е удължен до сключване на нов 5-годишен контракт. В Зони 1 и 7 (обхващащи районите „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“) цената за битовата смет е актуализирана от 173 лв. на 209 лв. на тон – увеличение от 19% след оптимизация на услугите.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че общината търси „работещи, а не удобни решения“, като целта е стабилна и качествена услуга на разумна цена. По думите му подписаните анекси осигуряват време и стабилност до провеждането на нови процедури с по-високи изисквания за качество и контрол.

Общината съобщи още, че за Зони 1 и 7 е прекратила предишна обществена поръчка поради липса на реална конкуренция, като решенията ѝ са потвърдени от Комисията за защита на конкуренцията.

Паралелно с временните мерки Столична община развива собствен капацитет за сметопочистване, разминава сроковете на договорите, за да се избегнат бъдещи кризи, и подготвя нови дългосрочни договори с по-строг контрол и отчетност.

От 1 януари е в сила и договорът със "Софекострой" ЕАД, който е за 5 години за цялата зона 6 - "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село".