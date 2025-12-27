БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Запази
кризата боклука пореден уикенд доброволци почистват различни райони софия
Слушай новината

Столична община гарантира сметопочистването в девет столични района, след като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зони 1, 5 и 7. Решението включва индексация на цените с до 19% и цели да осигури непрекъсваемост на услугата без компромис с обществения интерес и без повишаване на такса смет за гражданите.

В Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) цената за сметоизвозване остава непроменена – 175 лв. на тон, като договорът е удължен до сключване на нов 5-годишен контракт. В Зони 1 и 7 (обхващащи районите „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“) цената за битовата смет е актуализирана от 173 лв. на 209 лв. на тон – увеличение от 19% след оптимизация на услугите.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че общината търси „работещи, а не удобни решения“, като целта е стабилна и качествена услуга на разумна цена. По думите му подписаните анекси осигуряват време и стабилност до провеждането на нови процедури с по-високи изисквания за качество и контрол.

Общината съобщи още, че за Зони 1 и 7 е прекратила предишна обществена поръчка поради липса на реална конкуренция, като решенията ѝ са потвърдени от Комисията за защита на конкуренцията.

Паралелно с временните мерки Столична община развива собствен капацитет за сметопочистване, разминава сроковете на договорите, за да се избегнат бъдещи кризи, и подготвя нови дългосрочни договори с по-строг контрол и отчетност.

От 1 януари е в сила и договорът със "Софекострой" ЕАД, който е за 5 години за цялата зона 6 - "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село".

#кирза с боклука #Столична община

Последвайте ни

ТОП 24

"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
1
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
2
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
3
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
4
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е...
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" достигна бреговете на остров Ливингстън
5
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий"...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: У нас

Слънчево, но ветровито: Оранжев код за бурен вятър в северозападните и югозападните райони
Слънчево, но ветровито: Оранжев код за бурен вятър в северозападните и югозападните райони
Протести на гръцки фермери блокират тежкотоварния трафик на границата с България при "Кулата" и "Илинден" Протести на гръцки фермери блокират тежкотоварния трафик на границата с България при "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:30 мин.
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Чете се за: 01:32 мин.
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Чете се за: 00:55 мин.
Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си
Чете се за: 01:22 мин.
„Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи „Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир? Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет...
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Вицепрезидентът Илияна Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ