Министър Надежда Нейнски се срещна с временно и.д. посланик на САЩ у нас в България

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Снимка: Министерство на външните работи
Министър Нейнски се срещна с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в България. Двамата обсъдиха трудната ситуация в Близкия изток и Иран, като акцент бе поставен върху гаранциите за сигурност за Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта.

Министър Нейнски постави въпросът за отпадането на визите за българи, които желаят да посетят САЩ. Двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на отношенията в областта на технологиите, отбраната и енергетиката. Бе обсъдено участието ни на Трансатлантическата среща за газова сигурност и в частност вертикалният газов коридор. Българският външен министър подчерта необходимостта от дерогация за Лукойл до успешното приключване на преговори за продажба. Отчетен бе интересът на американски компании добиващи и доставящи втечнен газ за разширяване на тяхното присъствие и инвестиционна дейност в България.

България изрази желание да се включи в инициативата Pax Silica в контекста на сътрудничество в областта на високите технологии, изкуственият интелект и центровете за данни. Осъден бе и напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ Козлодуй с американската технология AP-1000.

