Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре

Възстановено е движението на прохода Троян-Кърнаре при 117-мия км, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Близо 10 часа проходът остана затворен заради свлачище. Пет машини участваха в разчистването му, като служители на Областно пътно управление - Пловдив подпомогнаха разчистването на пътното платно в участъка след Кърнаре в посока Троян за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход.

Причина за свлечената земна маса на пътното платно бяха обилните валежи от последното денонощие.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и огранчението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.