НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри единодушно проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване.

Това обявиха след приключване на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви преди заседанието, че социалните разходи и придобивки се запазват.

Новият проект на бюджет беше представен в петък от Министерството на финансите и се очаква да бъде разгледан утре от Тристранката, правителството и след това да бъде внесен за разглеждане в парламента.