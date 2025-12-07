БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Новата план-сметка за догодина

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Извънредно днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса ще обсъдят новите проектобюджети за обществено осигуряване и здравеопазване.

В коригираната план-сметка е заложено минималната работна заплата да стане 620 евро, а максималният осигурителен доход да се вдигне до 2300 евро.

Увеличението на осигурителната вноска се отлага - това ще се случи плавно, но от 2027 година.

Пенсиите ще се осъвременяват по т. нар. швейцарско правило.

Майчинството през втората година ще бъде 460 евро, като при връщане на работа ще може да се ползва 75% от това обезщетение, вместо досегашните 50 на сто.

За лекарите-специализанти са осигурени 30 млн. евро.

Очаква се проектобюджетът да бъде внесен утре в Народното събрание след заседание на Министерския съвет и Съвета за тристранно сътрудничество.

#Бюджет 2026 #извънредно заседание #НОИ #НЗОК

Последвайте ни

ТОП 24

Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
1
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Затвориха Прохода на Републиката
2
Затвориха Прохода на Републиката
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
3
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни кръстовища в Пловдив
4
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
5
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
6
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
2
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
3
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
4
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
5
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
6
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...

Още от: Политика

Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026 Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
Чете се за: 04:07 мин.
Стоян Михалев, ДСБ: Борисов направи завой - иска топла мечешка руска прегръдка с президента Радев Стоян Михалев, ДСБ: Борисов направи завой - иска топла мечешка руска прегръдка с президента Радев
Чете се за: 05:00 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Чете се за: 03:00 мин.
Министърът на туризма: Очакваме един добър зимен сезон Министърът на туризма: Очакваме един добър зимен сезон
Чете се за: 01:47 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско? Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026 Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите
Чете се за: 01:05 мин.
Европа
Букурещ избира кмет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ