БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стефановден е!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
стефановден
Слушай новината

На третия ден от Рождество - Православната църква почита свети Стефан. Първият християнски мъченик.

С този светец се затваря цикъла от чествания в края на годината. Името означава венец и е едно от най-разпространените в България. Единствената желязна църква в света - българската църква в Истанбул носи името на Свети Стефан. Патриарх Даниил ще възглави празничната литургия в нея, като част от посещението си във Вселенската патриаршия. Вицепрезидентът Илияна Йотова също ще бъде гост на храмовия празник. Тази година се навършват 155 години от създаването на Българската екзархия.

#Стефановден #празник

Последвайте ни

ТОП 24

Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
1
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Любчо - история за обич и грижа
2
Любчо - история за обич и грижа
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
3
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по...
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
4
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Жълт код за студено време в 10 области
5
Жълт код за студено време в 10 области
Зенит (Казан) ще бъде съперник на Локомотив (Новосибирск) във финала за Суперкупата на Русия
6
Зенит (Казан) ще бъде съперник на Локомотив (Новосибирск) във...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Общество

СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ: Опасната мода на вейповете - когато експериментът убива СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ: Опасната мода на вейповете - когато експериментът убива
Чете се за: 02:22 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Трагедии, които можеха да бъдат предотвратени: Живот на ръба на безхаберието СЪБИТИЯТА НА 2025: Трагедии, които можеха да бъдат предотвратени: Живот на ръба на безхаберието
Чете се за: 05:12 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Доброто, което остава СЪБИТИЯТА НА 2025: Доброто, което остава
Чете се за: 04:25 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдещето в евро СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдещето в евро
Чете се за: 09:52 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: България стана пълноправен член на шенгенското пространство СЪБИТИЯТА НА 2025: България стана пълноправен член на шенгенското пространство
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Стефановден е!
Стефановден е!
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Слънчево време в последните дни на декември Слънчево време в последните дни на декември
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
СЪБИТИЯТА НА 2025: Игрите на властта СЪБИТИЯТА НА 2025: Игрите на властта
Чете се за: 15:07 мин.
У нас
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдещето в евро
Чете се за: 09:52 мин.
Политика
СЪБИТИЯТА НА 2025: Трагедии, които можеха да бъдат предотвратени:...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Българският патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Момчето с колелото срещу огъня: Историята на Даниел, който дни...
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ