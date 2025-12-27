Стефановден е!

На третия ден от Рождество - Православната църква почита свети Стефан. Първият християнски мъченик.



С този светец се затваря цикъла от чествания в края на годината. Името означава венец и е едно от най-разпространените в България. Единствената желязна църква в света - българската църква в Истанбул носи името на Свети Стефан. Патриарх Даниил ще възглави празничната литургия в нея, като част от посещението си във Вселенската патриаршия. Вицепрезидентът Илияна Йотова също ще бъде гост на храмовия празник. Тази година се навършват 155 години от създаването на Българската екзархия.