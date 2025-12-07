Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол

Трети ден танкерът "Кайрос", поразен от военни дронове край Босфора, остава блокиран край бреговете на Ахтопол.

Българските власти съобщиха, че корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в нашите води.

Бурното море попречи през вчерашния ден на властите да се качат на борда.

Екипажът от 10 души засега има провизии за три дни.

В началото те са поискали евакуация, но след това са настояли плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона без да напускат кораба.