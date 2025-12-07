БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Очаква се подобрение на времето, за да бъде изтеглен

Снимка: БГНЕС
Трети ден танкерът "Кайрос", поразен от военни дронове край Босфора, остава блокиран край бреговете на Ахтопол.

Българските власти съобщиха, че корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в нашите води.

Бурното море попречи през вчерашния ден на властите да се качат на борда.

Екипажът от 10 души засега има провизии за три дни.

В началото те са поискали евакуация, но след това са настояли плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона без да напускат кораба.

Още от: Регионални

Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив
Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско? Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
Затвориха прохода Троян - Кърнаре Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 00:15 мин.
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Чете се за: 01:37 мин.
Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък
Чете се за: 02:37 мин.
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско? Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026 Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите
Чете се за: 01:05 мин.
Европа
Букурещ избира кмет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Европа
