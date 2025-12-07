БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Букурещ избира кмет

Теодора Гатева
По света
Четирима кандидати с най-големи шансове

Снимка: БГНЕС
В Букурещ се провеждат частични избори за кмет. До тях се стигна след като предишният градоначалник Никушор Дан прекъсна втория си мандат, след като беше избран за президент тази година.

Победителят в днешния вот ще има съкратен мандат до провеждането на редовните местни избори през 2028. Избирателните секции вече са отворени.

Социолозите очакват оспорвано състезание между четирима кандидати.

Трима са представители на партиите от управляващата проевропейска коалиция: Даниел Балуца от Социалдемократическата партия, Чиприян Чуку от Национал-либералната партия и Каталин Друла от Съюз "Спасете Румъния".

Четвъртият кандидат с шанс за победа е представителката на крайнодесния "Алианс за обединение на румънците", Анка Александреску. Изборите се провеждат в един тур без балотаж.

