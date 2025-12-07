БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Студено и мъгливо време ни очаква

Температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните ще са между 6° и 11°

студено мъгливо време очаква
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Слушай новината

Днес само в крайните източни райони ще превалява дъжд, а след обяд в Югозападна България и в западните райони на Горнотракийската низина облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалата част от страната ще остане облачно, в низините - мъгливо. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Температурите ще останат без съществен дневен ход, минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 6° и 11°, в София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно и с прекъсвания ще превалява дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат около 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините също ще е облачно, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

В близките дни облачността ще е предимно значителна. Сутрин ще е по-студено, но дневните температури слабо ще се повишат. На отделни места в низините и в котловините сутрин ще е мъгливо. През нощта срещу петък на места в Северна и в Източна България ще превали дъжд, но слабо.

