Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
РЗИ издаде предписание водата да не се ползва за пиене и готвене

Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък
Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък. Лабораторен анализ показва, че тежкият метал е 31,2 микрограма на литър - при максимално допустима стойност 30 микрограма. Заради отклонението, РЗИ издаде предписание водата да не се ползва за пиене и готвене. Осигурени са водоноски.

29 са обитателите на дома за стари хора в града. Те са предупредени да не пият вода от чешмите.

За всеки от тях се осигурява бутилирана.

Веселина Янакиева, медицинска сестра: "Имаме достатъчно вода, осигурена за домуващите, също така има табели, поставени на всички чешми, запознати са всички домуващи да не консумират водата от чешмата."

Ситуацията не е новост. Водата от мрежата е ограничена за ползване в 11 от общо 24 населени места в община Харманли. В повечето заради завишен манган.

Виолета Димитрова: "Ползваме минерална вода, не ползваме от чешмата, само за нужди, ползваме я за къпане и за тоалетни... Защото е мръсна, негодна, затова не е ползаваме нито за пиене, нито за готвене."

Георги Карагеоргиев: "Нашето семейство употребява минерална вода, има извори около Харманли, край града и там си пълним и това е."

Не за пръв път уранът е над нормата във водата на Харманли.

Васил Камберов, секретар на Община Харманли: "Обикновеното тези отклонения се случват след засушаване или след обилни дъждове, когато има промени в нивата на кладенците и обикновено след нормализиране на кладенците, където е вододайната зона, обикновено уранът изчезва и няма проблеми."

Още в четвъртък са взети нови проби. Ако резултатите са добри, трябва да бъдат потвърдени повторно.

Янчо Вутов, началник на район „Харманли” във ВиК-Хасково: "Очакваме резултатите във вторник или сряда следващата седмица, като целта е по този начин да изключим евентуално водоизточника, който е с най-голямо съдържание на уран и да изчистим микса де факто от съдържанието на уран."

Водоноските ще останат поне до края на годината. Водата в тях се сменя всеки ден.

