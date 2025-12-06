БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"След новините": Към еврозоната - перспективи...
Чете се за: 14:22 мин.
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

100 години от рождението на Милен Гетов бяха отбелязани със специална прожекция в кино "Одеон"

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Близо половин век той отдава на БНТ - със знакови предавания и филми

Навършват се 100 години от рождението на големия български режисьор и журналист Милен Гетов. Близо половин век той отдава на БНТ - със знакови предавания и филми. Специална прожекция в кино "Одеон" събра спомена за Милен Гетов.

Човек на два века и три строя, така се определяше самият Милен Гетов. На 19 г. вече е военен кореспондент, дълги години отдава на журналистиката, но голямата му любов е телевизията, с която го свързват знакови филми и предавания като "Минаха години".

Проф Юрий Дачев: "Такива като него успяха да убедят и хората, които работят в телевизията, и зрителите, колко богато място за изява може да бъде телевизията, колко неочаквани открития може да даде на тези, които се интересуват от възможностите ѝ."

Проф. Иво Драганов: "За мен Милен Гетов е от режисьорите, които са изключително важни за всяка кинематография и телевизията, защото те създават една линия на добро кино, което е комуникативно, което хората гледат, разбират и предавания, които търсят."

Във филмовата съкровищница остават емблематичните "Умирай само в краен случай", "Тайфуни с нежни имена". И паметта за твореца - откривател.

#Милен Гетов #100 години #кино Одеон #БНТ

