100 години от рождението на Милен Гетов бяха отбелязани със специална прожекция в кино "Одеон"

Навършват се 100 години от рождението на големия български режисьор и журналист Милен Гетов. Близо половин век той отдава на БНТ - със знакови предавания и филми. Специална прожекция в кино "Одеон" събра спомена за Милен Гетов.

Човек на два века и три строя, така се определяше самият Милен Гетов. На 19 г. вече е военен кореспондент, дълги години отдава на журналистиката, но голямата му любов е телевизията, с която го свързват знакови филми и предавания като "Минаха години".

Проф Юрий Дачев: "Такива като него успяха да убедят и хората, които работят в телевизията, и зрителите, колко богато място за изява може да бъде телевизията, колко неочаквани открития може да даде на тези, които се интересуват от възможностите ѝ." Проф. Иво Драганов: "За мен Милен Гетов е от режисьорите, които са изключително важни за всяка кинематография и телевизията, защото те създават една линия на добро кино, което е комуникативно, което хората гледат, разбират и предавания, които търсят."

Във филмовата съкровищница остават емблематичните "Умирай само в краен случай", "Тайфуни с нежни имена". И паметта за твореца - откривател.