Стоян Михалев, ДСБ: Борисов направи завой - иска топла мечешка руска прегръдка с президента Радев

От това, което виждам, което качиха като бюджет снощи по нощите, аз не съм, разбира се, финансист, но това, което обаче на първо четене видях, е, че бюджетът е същият. Това не е някакъв нов бюджет, това е старият бюджет. Единствено тези най-критичните неща, които възпламениха хората, са отложени във времето.

Това заяви Стоян Михалев от ДСБ в студиото на "Говори сега" по отношение на публикуваната от Министерството на финансите ревизирана план-сметка на държавата за следващата година.

"Знаете, че един бюджет се прави с прогноза за разходите с 2-3 години напред. Тоест философията е същата. Просто забавят това да се случи сега. От един невъзможен бюджет, който единствено възможен беше, сега се оказва, че има и други възможности. И въпреки това, това вече е много късно и нищо не може да реши.Хората, които бяха най-много ударени с тези решения за бюджета, които възпламениха всички, бяха основно от средната класа, работещите хора, работодателите. Защото те им казаха - сега ще вземем от вас пари, за да си ги харчим. Ще ги дадем на репресивния апарат, за да ни пази от вас, защото вие можете да се разбунтувате, но трябва да с нещо да има да ви мачкаме. Е, това нямаше как да бъде прието. Това всъщност истински възпламени хората. И ако сега някой си казва, добре де, но нали всичко беше, ето промени се бюджетът, сега няма ги тези най-фрапиращи неща - защо пак се говори за оставка? За оставка се говори, защото "пременил се Илия пак в тия". Защото хората не искат същите хора да продължават да ги лъжат и да ги крадат."

Според думите на Михалев след масовия протест на 1 декември е получена обществена подкрепа за оставката на правителството.

"Ние знаехме, че искаме оставката на правителството. Просто към онзи момент нямахме тази подкрепа, обществена подкрепа."

Стоян Михалев направи сравнение.

"Знаете ли, има една много интересна книга от края на 60-те години на миналия век от доктор Елизабет Кюблер. Вътре има пет етапа на реакция. Тя е правила изследвания върху хора в безнадеждни, които са в терминална фаза. Петте типа реакция, които имат. Първата е на отричането. След това е гневът. След това идва пазаренето. След това идва депресия. И накрая идва приемането. Значи на този етап Борисов е още в отричането. За разлика от господин Пеевски, който е в гнева. Той иска да има контрапротести, даже си позволява да говори, че ще вади етническата карта. Нещо, което господин Доган много години плашеше, знаете, още през 90-те години. И никога не се е случи. Страшно неавтентично седи господин Пеевски, размахайки тази карта. Видях множество изказвания в социалните мрежи на хора, които са с ромски произход, на хора, които са с турски етнос, които директно казват, че той не е техният представител. Той не е техен брат. Те изобщо не го припознават като такъв. Така че това е доста нелепо да бъде вадено. И докато господин Пеевски е на фазата на гнева, както ви казах, господин Борисов иска да прескочи тази фаза и директно да отиде във фазата на пазаренето. И какво е измислил? Измислил е, че много добре ще му дойде една топла мечешка прегръдка, руска прегръдка с президента Радев. Видяхте какъв завой направи господин Борисов. Изведнъж почне да говори - аз изобщо не смятам, че средства трябва да се дават, да се помага на Украйна. Парите от замразените руски активи трябва да отиват за иновации. И тук моментът е, че Борисов цял живот е разчитал на съюзничество на хора с хода на неговия корупционен профил."

