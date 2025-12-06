Противоречиви реакции в Европа на новата американска стратегия за сигурност

Противоречиви реакции в Европа, след като администрацията на Доналд Тръмп публикува новата американска "Стратегия за национална сигурност".

В документа се отправят критики към Европа, за която се посочва, че предстои "цивилизационно западане". Изключва се и бъдещо разширяване на НАТО. Германският външен министър Йохан Вадефул коментира, че Берлин няма нужда от съвети от чужбина как да се справя с вътрешната си политика. А макар да не отрича, че новата американска стратегия е "силно критична", първият дипломат на ЕС Кая Калас подчерта, че Съединените щати остават най-ключовият европейски съюзник.