Противоречиви реакции в Европа на новата американска стратегия за сигурност

Противоречиви реакции в Европа, след като администрацията на Доналд Тръмп публикува новата американска "Стратегия за национална сигурност".
В документа се отправят критики към Европа, за която се посочва, че предстои "цивилизационно западане". Изключва се и бъдещо разширяване на НАТО. Германският външен министър Йохан Вадефул коментира, че Берлин няма нужда от съвети от чужбина как да се справя с вътрешната си политика. А макар да не отрича, че новата американска стратегия е "силно критична", първият дипломат на ЕС Кая Калас подчерта, че Съединените щати остават най-ключовият европейски съюзник.
Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Съединените щати продължават да бъдат нашият най-голям съюзник. Това се посочва и в стратегията им. В интерес е както на Съединените щати, така и на Европа, да останем съюзници и да продължаваме да работим съвместно. Може и невинаги да сме единодушни по някои въпроси, но принципното ни съгласие все още е факт."