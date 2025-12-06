БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Противоречиви реакции в Европа на новата американска стратегия за сигурност

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
По света
В документа се отправят критики към Европа, за която се посочва, че предстои "цивилизационно западане"

Противоречиви реакции в Европа на новата американска стратегия за сигурност
Снимка: АП/БТА
Противоречиви реакции в Европа, след като администрацията на Доналд Тръмп публикува новата американска "Стратегия за национална сигурност".

В документа се отправят критики към Европа, за която се посочва, че предстои "цивилизационно западане". Изключва се и бъдещо разширяване на НАТО. Германският външен министър Йохан Вадефул коментира, че Берлин няма нужда от съвети от чужбина как да се справя с вътрешната си политика. А макар да не отрича, че новата американска стратегия е "силно критична", първият дипломат на ЕС Кая Калас подчерта, че Съединените щати остават най-ключовият европейски съюзник.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Съединените щати продължават да бъдат нашият най-голям съюзник. Това се посочва и в стратегията им. В интерес е както на Съединените щати, така и на Европа, да останем съюзници и да продължаваме да работим съвместно. Може и невинаги да сме единодушни по някои въпроси, но принципното ни съгласие все още е факт."

#американска стратегия за сигурност #Доналд Тръмп #Кая Калас #реакции #Берлин #Европа

