БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

35% надценки на храните в Европа, 100% у нас - защо?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Запази

Деформации по цялата верига на производство и търговия с храни откриха от Комисията за защита на конкуренцията

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Деформации по цялата верига на производство и търговия с храни откриха от Комисията за защита на конкуренцията, които представиха дългоочаквания анализ, който се оказа междинен. Комисията не откри спекулативно повишаване на цените, макар да отчете, че надценките стигат до 135%, но това беше обяснено с преференциалните условия, при които производителите продават на големите вериги.

Още един извод от проучването: 35% надценки на храните в Европа, 100% у нас.

"Ние сме изследвали пазара на селско-стопански, бързооборотни хранителни продукти, на модерната търговия на дребно. И за да видим тенденциите, сме сложили 10 продукта - обект на внимание. Това са мляко, млечни продукти, месо, месни продукти, сложили сме брашно, хляб, слънчогледово олио, яйца и минерална вода. Искахме да проследим динамиката на тези продукти, но видяхме, че за да направим коректен анализ на икономическата среда, трябва да хванем цялата верига на производство, дистрибуция и реализация на тези продукти. За да бъдем коректни в изводите, които правим, ние съпоставихме първо производството. Да видим какво е производството на тези основни хранителни продукти в България", обясни в предаването "Говори сега" Жельо Бойчев - ръководител на проучването и член на Комисията за защита на конкуренцията.

По думите му проучването е показало категорично, че има дефицити, изкривяване и деформации в пазара.

"И една от целите, които си поставяме, защото ние ще влезнем оттук нататък в три по-дълбоко, като проучване области, но именно ценообразуването. Ако бягаме от големия разговор, първо за сектора, тенденциите, които има там, никога няма да решим цената на рафта каква е, защото, когато нямаш производство, когато нямаш конкурентна среда, когато добавената стойност не се разпределя справедливо в това. В крайна сметка, ти винаги ще имаш високи цени и винаги ще водим този разговор. Когато нямаш собствено производство да задоволиш потреблението и имаш внос, винаги ще водим този разговор и няма да имаме никакви инструменти, с които да коригираме това. Нашата амбициозна цел беше да видим състоянието на сектора, защото органът по конкуренция, аз знам, че се бърка и се очаква от Комисията за защита на конкуренция да отговаря за цените. Тя няма пряко отношение към цените, но има отношение към конкурентната среда - да гарантира тази среда и свободната конкуренция, защита на производителите и оттам в крайна сметка да има ефект и върху потребителите."

Един от изводите на доклада е, че няма съгласувано поведение на търговските вериги да вдигат цените.

"Ние сме поискали и сме засекли информацията за тези продукти към 3 дати. 23 юни, когато беше взето решението и започнахме работа по него. На 21 юли - тогава се обсъждаше в Народното събрание поредната промяна в Закона за въвеждането на еврото и знаете, че имаше едно спекулативно опит да се вдигне цената преди да изпревари влизането в закона и към 4 август. Тези три дати показват, че в тези три дати няма увеличение на цените. Няма тренд и няма съгласувано поведение на търговските вериги да вдигат цените. Говоря за тези три дати, ние може да си позволим да говорим само на обективна информация, която е постъпила официално."

"Ние поискахме от търговските вериги цялата информация за техните доставчици, на какви цени ги получават и как се образува ценообразуването при тях. Като тук сме изчистили, тъй като има една практика в търговските вериги към доставната цена, да се търсят още бонуси и отстъпки, които са за сметка на производителя. И в крайна сметка ние сме направили и това изчистване и сме предоставили крайната информация, която показва надценката в целия ѝ порядък. И сме извели крайните стойности. Има надценки от 2% има и надценки, виждате, до 91%, до 80%. При кашкавала 80%, при сиренето 70% и т.н. Това означава, че има търговска верига, ние сме изследвали 10 от големите търговски вериги, която продава продукти на тази цена за определен период от време.

"Виждайки, че има тези деформации, виждайки, че има разминаване на вход, доставни цени, на едни и същи продукти, на различни цени, на една и същата крайна цена, комисията излиза с извода, че едно от нещата, които трябва да направят оттук нататък, е да влезне в модела на ценообразуване. И ние влизаме на задълбочено проучване, в което ще видим, на каква база и на какво основание се дължат тези неща. Ние направихме публичен този доклад. Законодателят промени закона и даде възможност междинно да обсъждаме. Ние го представихме пред българското общество. Официално на нашата страница го има. Направихме вчера една дискусия с всички заинтересовани страни и институции. Представихме пак тези неща. Казахме, че има срок от две седмици, в който очакваме предложение, препоръки към него. След това, така както имаме правомощие, той ще бъде представен на функционално, така разпределен, тези органи, които имат отношение към темата", каза още Жельо Бойчев.

Вижте целия разговор във видеото

#България и еврото #цени на храни #жельо бойчев #КЗК #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
2
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
3
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
4
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
5
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
Заради бурните води извеждането на екипажа на блокирания край Ахтопол кораб е невъзможно
6
Заради бурните води извеждането на екипажа на блокирания край...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
4
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Пазари

Доматите и краставиците все по-скъпи
Доматите и краставиците все по-скъпи
Ръст на цените на имотите в Благоевград заради влизането в еврозоната Ръст на цените на имотите в Благоевград заради влизането в еврозоната
Чете се за: 02:30 мин.
Малката потребителска кошница отчете 0,4% инфлация през октомври Малката потребителска кошница отчете 0,4% инфлация през октомври
Чете се за: 01:10 мин.
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в България Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в България
Чете се за: 02:50 мин.
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата? "Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата?
Чете се за: 01:15 мин.
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР) Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Украйна под руски обстрел: Хиляди домакинства останаха без отопление и вода Украйна под руски обстрел: Хиляди домакинства останаха без отопление и вода
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ