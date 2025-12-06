Негодна за пиене и готвене: Има водоноски заради урана във водата в Харманли

Водоноски са осигурени за Харманли и селата Надежден и Остър камък, след като във водата от мрежата беше открит уран над нормата.

Заради отклонението РЗИ издаде предписание водата от мрежата да не се ползва за пиене и готвене.

От днес в града и селата действа график, по който се доставя годна за консумация вода.

Янчо Вутов, началник на район Харманли във ВиК - Хасково: Мерките включват доставката на вода в отделни райони на града, като и в селата, които са вързани в тази система, с водоноски. В случая имаме стационарна в района на ВиК - Харманли и две мобилни водоноски, които са в селата и различните квартали на града, както и доставка на питейна вода в социалните заведения. "Ползваме минерална вода, не ползваме от чешмата, ползваме я само къпане и за тоалетни", сподели жител. "Нашето семейство употребява минерална вода, има извори около Харманли край града и там си пълним".

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева.