Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за тежкотоварните автомобили

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Четвърти ден продължава недоволството на гръцките фермери

Четвърти ден продължава недоволството на гръцките фермери.

Малко преди 12.00 ч. границата с Гърция отново беше блокирана и в двете посоки за тежкотоварни автомобили.

Те се спират от "Гранична полиция" на няколко метра преди граничния пункт "Кулата - Промахон".

Леките автомобили се пропускат нормално към този момент.

Гръцките фермери са категорични, че ако не бъдат изплатени забавените им субсидии, протестите ще продължат, а в отговор правителството коментира, че е готово на диалог, но няма да позволи протестите да се отразят негативно на бизнеса.

Освен българо-гръцката граница блокадите продължават и на ключови пътища в Гърция.

През вчерашния ден блокадата продължи 6 часа - от 12.00 до 18.00 ч., като се очаква същото да се случи и днес.

Много българи през днешния ден се насочват към южната ни съседка на еднодневни екскурзии с автобуси преди предстоящите празници.

Към този момент те се пропускат нормално, така че пътуващите могат да бъдат спокойни.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова.


#българо-гръцката граница #"Кулата - Промахон" #блокада #гръцки фермери #протест

