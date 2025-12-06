Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за тежкотоварните автомобили

Четвърти ден продължава недоволството на гръцките фермери.

Малко преди 12.00 ч. границата с Гърция отново беше блокирана и в двете посоки за тежкотоварни автомобили.

Те се спират от "Гранична полиция" на няколко метра преди граничния пункт "Кулата - Промахон".

Леките автомобили се пропускат нормално към този момент.

Гръцките фермери са категорични, че ако не бъдат изплатени забавените им субсидии, протестите ще продължат, а в отговор правителството коментира, че е готово на диалог, но няма да позволи протестите да се отразят негативно на бизнеса.

Освен българо-гръцката граница блокадите продължават и на ключови пътища в Гърция.

През вчерашния ден блокадата продължи 6 часа - от 12.00 до 18.00 ч., като се очаква същото да се случи и днес.

Много българи през днешния ден се насочват към южната ни съседка на еднодневни екскурзии с автобуси преди предстоящите празници.

Към този момент те се пропускат нормално, така че пътуващите могат да бъдат спокойни.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова.





