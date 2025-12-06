Сняг, дъжд или слънце през новата седмица?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В неделя ще продължи да вали - вижте къде

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Предстоят валежи от дъжд. Значителни количества се очакват най-вече в планинските райони в Западна и в Централна България.

В югоизточните части от страната ще са интензивни, ще има и гръмотевични бури.

Над 1500 метра височина ще вали сняг. В източните райони ще бъде и много ветровито. Температурите следобед ще са между 7° и 12°, по морето до към 14-15°, в София не повече от 7°.

И през нощта в Централна и в Източна България ще продължи да вали. Температурите ще останат без съществен дневен ход, минималните ще са между 4° и 9°, максималните от 6° до 11°, в София около 8°.

През деня само в крайните източни райони ще превалява дъжд. А след обяд в Югозападна България и в западните райони на Горнотракийската низина облачността ще се разкъсва и ще намалява. В низините ще се задържи мъгливо.

През новата седмица облачността ще е предимно значителна.

Сутрин ще е по-студено, но пък дневните температури ще се повишат.

На отделни места в низините и в котловините сутрин ще е мъгливо.

През нощта срещу петък на места в Северна и в Източна България ще превали, предимно слабо - дъжд, а не сняг.

#слънчево време #времето #валежи #прогноза за времето #сняг #дъжд #новини в Метрото

