БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и шествия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

6 декември е официалният празник на града

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Никулден е днес - празник на моряците, рибарите и банкерите.

6 декември е и официалният празник на Бургас, където въпреки дъжда с богата програма градът почита закрилника си Свети Никола.

14 000 порции риба и рибена чорба, плуване в студени води, концерти и шествия са само част от празненствата.

Офицерски кандидат Радостин Йорданов, "Флотилия бойни и спомагателни кораби" към ВМС: Традиционно от скумрия, хек, черноморски кефал е тази година нашата рибена чорба. По-специалното е, че е от 70-те години и е на дърва. При нея всичко става по-вкусно.

Цанко Цанков, световен рекордьор по плуване: Идеята е като част от програмата за Никулден да направим едно сутрешно плуване в студените води на Черно море. Едно къпане, което да ни зареди с настроение и положителна енергия през целия празничен ден.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: Имали сме и други дъждовни дни, така че ние сме готови, включително и с дъждобрани. Няма отказване от празника. Всички бургазлии, ако сега се включват, да заповядат в центъра на Бургас. И довечера ги чакаме за запалването на коледната елха.

#рибена чорба #Бургас #шествия #риба #никулден #концерти #тържества #празник

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
2
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
3
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева
4
"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен...
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу влизането ни в Еврозоната
5
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
6
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
4
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Общество

София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години
София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години
Патриарх Даниил отслужи празнична литургия на Никулден Патриарх Даниил отслужи празнична литургия на Никулден
Чете се за: 01:17 мин.
Цената за килограм шаран за Никулден надхвърли 12 лева Цената за килограм шаран за Никулден надхвърли 12 лева
Чете се за: 02:00 мин.
Празнуваме Никулден! Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Дума на годината - какво е rage bait? Дума на годината - какво е rage bait?
Чете се за: 03:10 мин.
Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа? Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ) Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ