Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и шествия

Никулден е днес - празник на моряците, рибарите и банкерите.

6 декември е и официалният празник на Бургас, където въпреки дъжда с богата програма градът почита закрилника си Свети Никола.

14 000 порции риба и рибена чорба, плуване в студени води, концерти и шествия са само част от празненствата.