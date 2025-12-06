Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и шествия

6 декември е официалният празник на града
Никулден е днес - празник на моряците, рибарите и банкерите.
6 декември е и официалният празник на Бургас, където въпреки дъжда с богата програма градът почита закрилника си Свети Никола.
14 000 порции риба и рибена чорба, плуване в студени води, концерти и шествия са само част от празненствата.
Офицерски кандидат Радостин Йорданов, "Флотилия бойни и спомагателни кораби" към ВМС: Традиционно от скумрия, хек, черноморски кефал е тази година нашата рибена чорба. По-специалното е, че е от 70-те години и е на дърва. При нея всичко става по-вкусно.
Цанко Цанков, световен рекордьор по плуване: Идеята е като част от програмата за Никулден да направим едно сутрешно плуване в студените води на Черно море. Едно къпане, което да ни зареди с настроение и положителна енергия през целия празничен ден.
Димитър Николов, кмет на Община Бургас: Имали сме и други дъждовни дни, така че ние сме готови, включително и с дъждобрани. Няма отказване от празника. Всички бургазлии, ако сега се включват, да заповядат в центъра на Бургас. И довечера ги чакаме за запалването на коледната елха.