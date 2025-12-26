БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мая Димитрова
СЪБИТИЯТА НА 2025: #НЕ ДИШАЙ СМЪРТ: Опасната мода на вейповете - когато експериментът убива
Марин Христов, баща на загиналия Валентин: "Никой не е застрахован. Каза, че излиза и дотам беше. Просто това му беше денят, в който не се върна вече".

На 1 януари едно семейство загуби сина си. 14-годишно дете полетя от 7-ия етаж, след като пушило вейп, който се оказа наркотична бомба. Месец по-късно друг инцидент с дете показа мащаба на опасната мода сред тинейджърите и БНТ започна информационната кампания "Не дишай смърт!".

Стефан Бакалов, началник "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници": "Всички виждаме, че голяма част от тийнейджърите върят по улиците и пушат вейпове, най-вероятно с никотин, това даде възможност продуктите да бъдат влагани във вейповете и употребявани без да правят на никого впечатление".

Последваха полицейски акции, изземване на огромни количества вейпове и течности за тях, затваряне на сайтове, които ги продават и закани за тотална забрана.

Костадин Ангелов, председател на здравната комисия в НС: "Всяка една вредност трябва да бъде ограничена!"

На първо четене депутатите приеха пълната забрана на вейповете, но на второ отстъпиха - тя е само за тези за едноктратна употреба.

Гергана Гешанова, председател на коалиция "Без дим": "И всички казахме браво, нещо добро ще се направи, но за съжаление на спазихме някои от правилата на Европейския съюз".

Навсякъде по света се борят, ние правим плахи опити.

Законовите промени обаче все още не са влезли в сила, защото преминават през процедура на нотификация на Европейската комисия. Очаква се тя да приключи до края на януари.

А децата вече не са подмамвани към дрогата с желирани мечета, курабийки и близалки.

