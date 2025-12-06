БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Св. Николай Чудотворец е един от най-почитаните светци в целия християнски свят

празнуваме никулден
Снимка: БТА
Слушай новината

На 6 декември отбелязваме деня на св. Никола (свети Николай Мирликийски Чудотворец). Той е един от най-почитаните светци в България и в целия християнски свят и е покровител на моретата, моряците и рибарите. Затова по традиция на трапезата на Никулден трябва да има риба, най-често шаран.

Според една легенда, по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви моряците на кораба, с които пътувал към Божи гроб. Според друга, светията запушил дупка в кораба с шаран и възкресил моряк, починал при падане от най-високата мачта.

В образа на свети Никола се преплитат чертите на добродетелния християнин и на езическия бог Посейдон. Това е причината българите да го почитат като патрон на моряците и рибарите, както и като покровител на океаните, моретата, реките и езерата. Смята се, че когато е ядосан, светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците остават на сушата. Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия (Мала Азия), е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. През времето на византийския император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите на свети Николай били пренесени от гр. Мира в гр. Бари, Италия, където почиват и до днес във величествената базилика, издигната в негова чест.

В Западна Европа също честват деня на св. Никола. Освен в италианския град Бари, където заедно го честват православни и католици, в Холандия и Белгия например този ден е особено важен за децата. В нощта на пети срещу шести декември малчуганите оставят обувките си с надеждата добрият светец да ги напълни с лакомства и подаръци. В много райони на запада празненствата за свети Никола постепенно се трансформират в Коледа. 6-ти декември се смята и за ден на банкерите и търговците.

Преди да го канонизират за светец, св. Никола бил лихвар, който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си. Но гледал тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че свети Никола незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. След 44-годишно прекъсване през 1992 г. Асоциацията на търговските банки и Българската народна банка възстановяват традицията църковният празник Никулден да се отбелязва и като празник на банките и банкерите.

Празникът на св. Николай попада във времето на Рождественския пост и в този ден много православни християни приемат свето причастие, а за празничната трапеза приготвят рибни ястия, които носят в храма за освещаване.

Много храмове в България носят името на Мирликийския чудотворец. Никулден е празник на Бургас, чиито жители са го избрали за свой небесен покровител. На Никулден празнуват над 200 000 именници, от които две трети са мъже.

Честит празник на всички именици!

#Св. Николай #никулден #църковен празник

