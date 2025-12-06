БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Използвани са ракети и дронове, има ранени, сериозно повредена е голяма жп станция в района на Киев.

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последните преговори между представителите на Съединените щати и Украйна са били "конструктивни", сега пътят към мира зависи от Русия.

Това заявиха американската и украинската страна след поредните разговори в Маями. Към момента коментар на Москва няма.

В Деня на въоръжените сили на Украйна президентът Володимир Зеленски благодари на военнослужещите и заяви, че действията им помагат за позицията на Киев по време на мирните преговори.

През изминалата нощ Украйна и Русия отново размениха въздушни удари.

Поредна тежка нощ в Киев. Въздушната тревога в града продължи часове наред.

Тетяна Тимошенко, жител на Киев: Те няма да спрат, докато не ни унищожат. Това е моето мнение. Така ще си продължава, докато не ни затрият като нация.

Тетяна слиза в метрото при сигнал за въздушна тревога. Живее във временно жилище, защото домът ѝ е разрушен при една от руски въздушни атаки.

Тетяна Тимошенко, жител на Киев: Сега чакаме домът ни да бъде възстановен, но това ще отнеме много време - поне година и половина. Но нямам друг избор. Трябва да с живее, след като досега сме оцелели.

Според украинските власти е атакувана цялата страна, използвани са ракети и дронове. Има ранени. Сериозно повредена е голяма жп станция в района на Киев.

Има промени в движението на влаковете. По данни на министъра на енергетиката щети по енергийната инфраструктура в 8 региона.

Сериозни щети са нанесени по пристанището в Одеса.

Според руските власти Украйна е атакувала Русия със стотици дронове, нанесени са само материални щети.

Освен взаимната размяна на удари, продължават и опитите за спиране на войната. След шестия пореден тур преговори за последните две седмици, САЩ и Украйна заявиха, че сега всичко е в ръцете на Русия.

Рустем Умеров: Участниците обсъдиха резултатите от последната среща на американската страна с Русия и стъпките, които биха могли да доведат до край на войната. Американската и украинската страна съгласуваха гаранциите за сигурност и обсъдиха необходимите мерки за възпиране, за да се гарантира устойчив мир. И двете страни подчертаха, че реалният напредък в постигането на каквото и да е споразумение зависи от готовността на Русия да демонстрира реален ангажимент за дългосрочен мир, включително стъпки за деескалация и спиране на убийствата.

Това изявление разпространиха от Държавния департамент, то се появи и като пост във ФБ на секретаря на Съвета за национална сигурност на Украйна - Рустем Умеров, след разговора му със специален пратеник Стив Уиткоф и на зетя на президента Тръмп - Джаред Къшнър.

Американските представители са информирали Умеров за разговорите си с руския президент Владимир Путин. След него Кремъл обяви, че не е постигнат компромис, но Москва е готова да разговаря с Вашингтон колкото е необходимо. Днес разговорите между американската и украинската делегация в Маями продължават.

