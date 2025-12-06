БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от Русия

Теодора Гатева
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Ще убеди ли ЕС Белгия за замразените руски активи?

Последните преговори между Съединените щати и Украйна са били "конструктивни", но сега пътят към мира зависи от Русия.

Напредък за каквото и да било зависи от готовността на Русия да покаже сериозна ангажираност към дълготраен мир.

Това се казва в общото изявление на американския специален пратеник Стив Уиткоф и на зетя на президента Тръмп - Джаред Къшнър.

Двамата разговаряха със секретаря на Съвета за национална сигурност на Украйна - Рустем Умеров.

По време на срещата е постигнато съгласие за гаранциите за сигурност и начините за сдържане на Русия. Днес разговорите в Маями продължават.

Като конструктивни определиха и разговора си с белгийския премиер Барт Де Вевер председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц.

Целта на работната вечеря беше да бъде убедена Белгия да се включи в решението на Европейския съюз да използва замразените руски активи за заем за Украйна.

В Белгия се намират около 2/3 от 290-те милиарда руски активи. Тримата лидери ще продължат дискусията си в близките дни.




#войната в Украйна #Русия #САЩ #преговори за мир #Украйна

