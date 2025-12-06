Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота

Ще остане облачно, на много места - и дъждовно. Значителни по количество ще са валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици ще са в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър.

Температурите ще са с малък дневен ход. Минималните ще бъдат между 5° и 11°, в София - около 6°, а максималните - между 6° и 13°, в София - около 7°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от североизток. Минималните ще бъдат между 12° и 14°, а максималните – от 13° до 15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

В планините ще е облачно, с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.

През първите дни от следващата седмица облачността ще се разкъса, в много райони и ще намалее, а вятърът ще отслабне и ще стихне. Отново на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури още ще се понижат и ще са близки до 0°, но дневните бавно ще се повишават и в сряда максималните ще са между 11° и 16°.