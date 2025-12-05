Образованието и градският транспорт - основни приоритети в проектобюджета на Столичната община за 2026 г.

План-сметката е с 23% по-висока от миналата година
Проектобюджетът на Столичната община за 2026 г. е рекорден – над 1,8 млрд. евро. С 23% по-висок от миналата година, като основни приоритети в план-сметката за следващата година са залегнали образованието и градският транспорт. Освен това се предвиждат инвестиции без да има увеличение на местните данници и такси. Това стана ясно по време на семинар в Правец, на който беше представен проектобюджетът.
Пари се предвиждат и за нови паркове и инвестиции в кварталите. Бюджетът трябва да бъде приет до края на месец февруари.
Васил Терзиев, кмет на София: "Това не е бюджетът на кмета, това е най-доброто, което би трябвало да можем да произведем като група, за да защитим добрите идеи за града. Приоритет номер едно продължава да ни бъде всичко, свързано с образование - детски градини, пътят към нула, за това да осигурим грижа за всяко едно дете."
Георги Клисурски, зам.-кмет по финансите: "Ще заложим с над 300 млн. евро повече за инвестиции - в тротоари, в булеварди, в нов подвижен състав за тролеи, трамваи и автобуси. И, разбира се, традиционно, за детски градини. През 2026 г. само от това, което ще реализираме, искаме над 1000 места нови да се разкрият детските градини."