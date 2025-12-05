Образованието и градският транспорт - основни приоритети в проектобюджета на Столичната община за 2026 г.

Проектобюджетът на Столичната община за 2026 г. е рекорден – над 1,8 млрд. евро. С 23% по-висок от миналата година, като основни приоритети в план-сметката за следващата година са залегнали образованието и градският транспорт. Освен това се предвиждат инвестиции без да има увеличение на местните данници и такси. Това стана ясно по време на семинар в Правец, на който беше представен проектобюджетът.

Пари се предвиждат и за нови паркове и инвестиции в кварталите. Бюджетът трябва да бъде приет до края на месец февруари.