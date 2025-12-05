БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Приоритет номер 1 в бюджета е образованието

столичната община подписа договор обслужваща банка
Един милиард и 810 милиона евро е проектобюджета на Столична община. Това е с 23% повече от 2025 година и е рекорден.

Приоритет номер едно в бюджета на Столичната община за 2026 е образованието. Освен това се предвиждат рекордни инвестиции, без увеличение на местни данъци и такси, стана ясно по време на семинар представяне на проектобюджета за догодина.

“Това не е бюджетът на кмета, а най-доброто, което би трябвало да можем да произведем, за да защитим добрите идеи за града” заяви кметът Васил Терзиев.

Освен на строителство и проектиране на детски градини, пари са предвидени и за преобразяване на училищните дворове и преминаване към изцяло едносменен режим.

Инвестициите в транспорта са вторият голям приоритет - предвижда се подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, изключително много инвестиции в релсов път, нови булеварди и улици, по които да се движат новите превозни средства.

Третата голяма тема в бюджета са кварталите на града. Разширява се програмата за осветление, продължава рехабилитацията на пътната мрежа, поддръжката на пътната маркировка, подмяната на тротоари, разширяват се програмите за рехабилитация на пътната мрежа, полагане на маркировка, утрояване на броя облагородени т.нар. кални точки.

Проектната рамка предвижда най-голямата инвестиционна програма за София в историята, със силен фокус върху мобилността, градската среда и ключовата инфраструктура.

Общината планира използване на рекордно по обем заемно финансиране – над 400 млн. евро, насочено изцяло към дълготрайни активи:

● 104 млн. евро за метрото и устойчивия транспорт;
● 73 млн. евро за тротоари, пътна безопасност и улична мрежа;
● Останалата част- 230 млн. евро - предвижда обновяване на подвижния състав на градския транспорт, нови тролейбуси и трамваи, реконструкция и изграждане на улици, мостове, колектори и големи транспортни коридори.

Заместник- кметът по финансии Георги Клисурски се надява 70 милиона евро да бъдат отпуснати от държавния бюджет за транспорт. Ще настоява и метрото да бъде прехвърлено към обектите от националната сигурност, за да може охраната му да бъде поета от МВР.

