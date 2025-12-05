Дума на годината - какво е rage bait?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:10 мин.
Rage bait и парасоциален бяха избрани за думи на годината съответно на Оксфорд Юнивърсити Прес и Кеймбридж

"Rage bait" (рейдж бейт) бе избрана за дума на 2025 годината от Оксфорд Юнивърсити Прес. Какво точно означава това понятие и как технологията променя света около нас, но и нас?

Георги Лещарски създава съдържание в социалните платформи вече две години. Не живее в България, но обикновено обсъжда теми от политическия и обществен живот у нас.

Георги Лещарски - създател на дигитално съдържание: "Очевидно според много от моите последователи също съм рейджбейтър, но не го правя толкова активно. Просто използвам моя различен поглед над нещата и го екстремизирам съвсем малко. Ако трябва да го кажа на чист български език, рейдж бейт е провокация."

Rage bait всъщност е техника за манипулация - през емоциите се ангажира вниманието на потребителя. Алгоритъмът дава по-голяма видимост и монетизация на подобни публикации. Така обаче се нормализира агресията - публиката свиква с тази изкривена реалност.

Проф. Маргарита Бакрачева - психолог, СУ "Св. Климент Охридски": "Всички сме в матрицата на пренасищането и на това, че нещата са много лесно достъпни, което води до зависимости и в емоционален аспект. Нещо, за да ни грабне вниманието става все по-екстремно, от друга страна това води до изтощение. Така влизаме в една хедонистична мелница - искаме още, и още, и още."

Буквално Rage bait се превежда като примамка за ярост. Темата няма значение, основното е позицията да бъде крайна и обидна, за да провокира взаимодействие. Дезинформацията използва този модел.

Проф. Маргарита Бакрачева - психолог, СУ "Св. Климент Охридски": "Много по-лесно разпознаваме и сме по-доверчиви към негативната информация, тъй като базовият ни инстинкт ни е към самосъхранение."

Георги Лещарски - създател на дигитално съдържание: "Това се случва особено с по-възрастните хора онлайн, те взимат доста буквално всеки едни текст или видео, което прочитат. Хората трябва да го възприемат повече като спектакъл, като нещо по-нагласено, отколкото е в действителност."

За да не прекрачва границата на етичното, Георги Лещарски казва, че следва едно правило:

Георги Лещарски - създател на дигитално съдържание: "Дали след това ще ме е срам от това нещо в моя живот и ако отговорът е не, тогава правя съдържанието.

Проблемът - кое е етично е субективно усещане и светът, който ни се случва сега е отражение на този факт.

