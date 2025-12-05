БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новата стратегия за национална сигурност на САЩ - фокус върху западното полукълбо, критики срещу Европа

Тоня Димитрова
Чете се за: 03:25 мин.
САЩ и Канада
33 обобщават визията на президента Доналд Тръмп

идва краят рекордно дългата бюджетна блокада сащ
Слушай новината

Съединените щати представиха новата си радикално различна стратегия за национална сигурност. С нея се преориентира досегашната американска външна политика, фокусът на Вашингтон от глобален става регионален, включени са и брутални критики срещу Европа, която според документа е изправена пред "цивилизационно заличаване". Като топ приоритет на Съединените щати е поставено елиминирането на масовата миграция.

33 страници - които обобщават визията на президента Доналд Тръмп, с която се слага точка на досегашния световен ред. Латинска Америка и Западното полукълбо заемат челно място в американския дневен ред - драстична промяна от досегашната стратегия, която се фокусираше върху Азия и Китай. Съединените щати вече няма да следят за световния ред като Атлас, пише в стратегията. В частта за Европа критиките са безпощадни и напомнят много на речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Икономическият упадък е засенчен от реалната перспектива от цивилизационно заличаване."

В стратегията е записано, че войната с Украйна трябва бързо да приключи и да се възстанови стратегическата стабилност с Русия, без да се критикува Москва, разширяването на НАТО трябва да спре. Критикуват се правителствата, че работят против желанието на мнозинството европейци, които искат мир и се показва подкрепа за националистическите европейски партии.

"Америка насърчава политическите елити в Европа да съживят духа и нарастващото влияние на патриотичните европейски партии, дава повод за голям оптимизъм. Нашата цел трябва да е да помогнем на Европа да коригира настоящата траектория."

Посочен е пример за Германия - как с политиката си засилва зависимостта на икономиката от чужди фактори. Реакцията на германския външен министър Йохан Вадефул.

Йохан Вадефул - министър на външните работи на Германия: "Вярвам, че въпросите за свобода на словото и организацията на нашите свободни общества не трябва да се включват в тази стратегия. Също така не вярваме, че някой трябва да ни дава съвети за това, защото тези въпроси се регулират от нашия конституционен ред."

Фокусът върху Латинска Америка обяснява американските удари срещу лодки с наркотрафиканти в Карибско море и стремежът да бъдат сменени леви латиноамерикански лидери, сред тях и венецуалския Николас Мадуро.

Стратегията е осъвременена версия на доктрината Монро от началото на 19 век. Много малко внимание се отделя на Близкия изток и на Африка. В досегашната стратегия на Джо Байдън приоритет беше конкурентът Китай и удържането на опасността от Русия.

#САЩ #Европа #стратегия

