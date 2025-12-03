Антимиграционната политика на Тръмп: Американският президент се изказа против сомалийците

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не иска сомалийски имигранти в Съединените щати.



Думите му предизвикаха скандал, тъй като Тръмп добави, че "боклукът трябва да се изнесе от страната" и критикува държавата Сомалия. В щата Минесота се готви акция на агенти на имиграционната служба. Там има голямо сомалийско малцинство.

Местните власти са в опозиция на американския президент и се опасяват от масови депортации на граждани на базата на външни физически белези.