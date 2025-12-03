БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антимиграционната политика на Тръмп: Американският президент се изказа против сомалийците

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Запази

Той заяви, че не иска сомалийски имигранти в Съединените щати

Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не иска сомалийски имигранти в Съединените щати.

Думите му предизвикаха скандал, тъй като Тръмп добави, че "боклукът трябва да се изнесе от страната" и критикува държавата Сомалия. В щата Минесота се готви акция на агенти на имиграционната служба. Там има голямо сомалийско малцинство.

Местните власти са в опозиция на американския президент и се опасяват от масови депортации на граждани на базата на външни физически белези.

#Доналд Тръмп #САЩ #имигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
1
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
3
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
6
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: САЩ и Канада

Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване
Тръмп за войната в Украйна: "Бъркотия" и ситуация, която е трудна за разрешаване
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва
Чете се за: 02:42 мин.
Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф Путин се среща утре с пратеника на САЩ Стив Уиткоф
Чете се за: 01:00 мин.
Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм" Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм"
Чете се за: 03:30 мин.
След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа След преговорите във Флорида: САЩ и Украйна са доволни, но остава още работа
Чете се за: 01:45 мин.
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите "Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на Украйна на масата на преговорите
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на план-сметката
НА ЖИВО: Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След арестите за погрома в София - прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени След арестите за погрома в София - прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети „Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, причинил...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Превалявания на запад, слънце на изток в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в ивицата Газа
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ