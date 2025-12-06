Недоволството на гръцките фермери: Очакват се нови блокади

Четвърти ден продължава недоволството на гръцките фермери.

Очаква се и днес да има блокади на българо-гръцката граница при "Кулата - Промахон".



Земеделците от Гърция спират и пускат движението на етапи, а исканията, отправени към гръцкото правителство, остават непроменени - изплащането на всички субсидии за сектора.

Снимки: БТА

Очакванията са в следващите дни да има резултат от преговорите между правителството и стачкуващите земеделци.