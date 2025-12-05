БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери

от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Недоволството им е предизвикано заради неизплатени субсидии

Снимка: БТА
Трети ден продължава протестът на гръцките фермери, които блокират граничния пункт Кулата-Промахон. Недоволството им е предизвикано заради неизплатени субсидии.

Каква е актуалната обстановка?

След шестчасова блокада, точно в 18 часа движението на тирове беше възстановено и в двете посоки. Много камиони се оказаха в капана на гръцката стачка и през деня се образуваха километрични опашки.

4-5 км достигна колоната от българска страна, много по-голяма беше на гръцка територия - около 15-17 км.

Леките коли преминаваха свободно през целия ден.

Очакванията са нощта да премине без блокади, но утре те да продължат. Затруднено е и движението по пътищата в цяла Гърция. Над 4 000 трактора са струпани по пътищата в страната. Блокади има по магистрали, главни пътища и гранични пунктове.

Очакванията са в следващите дни да има резултат от преговорите между правителството и стачкуващите земеделци.

В 12 часа на обяд гръцките фермери отново спряха преминаването на камиони през граничния пункт. Колоната бързо нарасна, а шофьорите часове наред стояха блокирани от двете страни на границата.

"Пет часа чакаме, как ще ги наваксаме тези часове. С гърците никога не можеш да си подготвен"

Максис Олиас, шофьор на тир от Гърция: "Стоим и чакаме, виждате какво е положението. Винаги е така като решат да блокират 5,6 часа блокади, така ще в докато не им платят".

Блокадите в Гърция са на десетки места - магистрали, главни пътища и гранични пунктове, което пречи на транспорта и напряга шофьорите.

Борислав Лозанов: Идвам от Солун. Гледам, че има много техника, разположена на места по Гърция и не е добра обстановката, пътува се под напрежение. Може всеки момент да ти препречат пътя, заобикаля се. Просто гръцките фермери са непредсказуеми.

С часовете чакане на опашките растат и загубите за бизнеса от двете страни на границата.

Димитър Бръчков - кмет на Петрич: Изключително неприятна ситуация, за момента казвам, ако продължи това още няколко дни ще стане и тежка, разбира се. Бяха затворени доста камиони на територията на Петрич и община Сандански, говорим за над 1000 тира, от които всеки един е зависим пряко с бизнеса.

Заявките на гръцките фермери са, че през нощта блокади на граничния пункт няма да има.

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска

