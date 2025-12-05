БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:30 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и енергетиката

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Европа
Запази

От руска страна се дадоха противоречиви сигнали за хода на преговорите за мир в Украйна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Противоречиви сигнали от Русия за хода на преговорите за мир в Украйна. Говорителят на Кремъл заплашва, че войната няма да спре до постигане на целите, а съветник на президента Путин оптимистично твърди, че скоро ще има среща на върха Русия - САЩ. Преговорите за мир - в различни формати - между руската и американската делегация, както и между украинци и американци, се очаква да продължат в следващите дни. Беше ли войната акцент по време на посещението на руския президент в Индия.

Топли прегръдки, сърдечни ръкостискания и топовни салюти белязаха посещението на руския президент Владимир Путин в Индия. Той е в страната за първи път от началото на руската инвазия в Украйна преди близо 4 години. Очаквано, не войната, а търговските отношения и енергетиката бяха акцент в разговорите на Путин с индийския премиер Нарендра Моди.

Нарендра Моди, министър-председател на Индия: "Издигането на икономическото сътрудничество на ново ниво е наша обща цел. За тази цел днес беше съгласувана програма за икономическо сътрудничество до 2030 година."

Владимир Путин, президент на Русия: "Готови сме да гарантираме непрекъснатата доставка на гориво за бързо развиващата се индийска икономика. Разговорите по основни глобални и регионални теми потвърдиха, че позициите на нашите две държави са сходни. Русия и Индия имат независима и самостоятелна външна политика."

Все пак, Моди заяви, че Индия приветства усилията за мирно и трайно решение за войната в Украйна.


И докато Путин се опитва да скрепи дългогодишния съюз с Индия, от Китай френският президент призова за единство. Няма недоверие между партньорите, даже напротив - сътрудничество в името на Украйна, международното право и общата, европейска сигурност, каза Макрон, след като беше посрещнат като звезда в университета в Съчуан.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Единството между американци и европейци по украинския въпрос е ключово. Казвам и подчертавам - ние трябва да работим заедно. Приветстваме и подкрепяме усилията за мир на Съединените щати. А те се нуждаят от европейците, за да осъществят тези усилия. Защото войната се случва на Европейския континент, където ние отговаряме за сигурността, ние сме тези, които могат да обсъждат санкции, ние държим замразените руски активи."

В търсене на варианти за подпомагане на Украйна, днес германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на ЕК - Урсула Фон Дер Лайен ще разговарят с белгийския премиер Барт Де Вевер. Целта е Белгия да бъде убедена да се съгласи да се използват руските замразени активи за заем на Украйна. В Белгия се намират около 2/3 от 290 милиарда руски активи. Опасенията са, че ако те бъдат предоставени на Киев, това ще предизвика ответна реакция на Москва.

#преговори за мир в Украйна #индийският премиер Моди #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
1
Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
6
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: По света

Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия
Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия
Глобиха Екс със 120 милиона евро Глобиха Екс със 120 милиона евро
Чете се за: 02:12 мин.
Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"? Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?
Чете се за: 01:57 мин.
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ) Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
Опасно време и червен код в Гърция: Бурята "Байрон" затвори всички училища в Атина Опасно време и червен код в Гърция: Бурята "Байрон" затвори всички училища в Атина
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви? Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро 80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Чете се за: 02:30 мин.
Криминално
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и...
Чете се за: 03:37 мин.
Европа
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ