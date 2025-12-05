В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и енергетиката

Противоречиви сигнали от Русия за хода на преговорите за мир в Украйна. Говорителят на Кремъл заплашва, че войната няма да спре до постигане на целите, а съветник на президента Путин оптимистично твърди, че скоро ще има среща на върха Русия - САЩ. Преговорите за мир - в различни формати - между руската и американската делегация, както и между украинци и американци, се очаква да продължат в следващите дни. Беше ли войната акцент по време на посещението на руския президент в Индия.

Топли прегръдки, сърдечни ръкостискания и топовни салюти белязаха посещението на руския президент Владимир Путин в Индия. Той е в страната за първи път от началото на руската инвазия в Украйна преди близо 4 години. Очаквано, не войната, а търговските отношения и енергетиката бяха акцент в разговорите на Путин с индийския премиер Нарендра Моди.

Нарендра Моди, министър-председател на Индия: "Издигането на икономическото сътрудничество на ново ниво е наша обща цел. За тази цел днес беше съгласувана програма за икономическо сътрудничество до 2030 година."



Владимир Путин, президент на Русия: "Готови сме да гарантираме непрекъснатата доставка на гориво за бързо развиващата се индийска икономика. Разговорите по основни глобални и регионални теми потвърдиха, че позициите на нашите две държави са сходни. Русия и Индия имат независима и самостоятелна външна политика."

Все пак, Моди заяви, че Индия приветства усилията за мирно и трайно решение за войната в Украйна.



И докато Путин се опитва да скрепи дългогодишния съюз с Индия, от Китай френският президент призова за единство. Няма недоверие между партньорите, даже напротив - сътрудничество в името на Украйна, международното право и общата, европейска сигурност, каза Макрон, след като беше посрещнат като звезда в университета в Съчуан.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Единството между американци и европейци по украинския въпрос е ключово. Казвам и подчертавам - ние трябва да работим заедно. Приветстваме и подкрепяме усилията за мир на Съединените щати. А те се нуждаят от европейците, за да осъществят тези усилия. Защото войната се случва на Европейския континент, където ние отговаряме за сигурността, ние сме тези, които могат да обсъждат санкции, ние държим замразените руски активи."

В търсене на варианти за подпомагане на Украйна, днес германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на ЕК - Урсула Фон Дер Лайен ще разговарят с белгийския премиер Барт Де Вевер. Целта е Белгия да бъде убедена да се съгласи да се използват руските замразени активи за заем на Украйна. В Белгия се намират около 2/3 от 290 милиарда руски активи. Опасенията са, че ако те бъдат предоставени на Киев, това ще предизвика ответна реакция на Москва.