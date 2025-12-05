С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия

Руският президент Владимир Путин беше тържествено посрещнат в Индия за разговор с премиера Нарендра Моди.

На визитата беше засегната темата за войната в Украйна, а днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков каза, че Москва е готова да продължи разговорите с американския преговорен екип.

С пищна церемония посрещнаха в Индия руския президент на първата му визита в страната след началото на войната в Украйна.

Резултатите от срещата - споразумения между Москва и Делхи за миграцията и за обмяна на работна ръка.

Не липсваха и коментари за войната в Украйна в момент, когато всички се питат какво си казаха американската делегация и Владимир Путин на преговорите в Москва.

Индийският премиер е оптимист за разрешаването на конфликта.

"Благополучието на света се намира на пътя към мира. Всички трябва да търсим мирните начини. Като погледна усилията от последните няколко дни вярвам силно, че светът ще се върне към мира", коментира Нарендра Моди, премиер на Индия.

Посланието на Делхи към света е ясно - няма да позволи на Вашингтон да диктува отношенията му с Москва, след като Съединените щати наложиха на Индия наказателни мита в размер от 25% заради покупките на руски газ. Би Би Си коментират, че Русия цели да покаже на Запада, че Москва не може да бъде изолирана от света.

"Що се отнася до индийските покупки на енергийни ресурси от Русия - вижте, самите Съединени щати купуват ядрено гориво от нас за техните атомни електроцентрали. Щом те могат да го правят защо да не може Индия да има същите права? Този въпрос заслужава сериозно разглеждане и ние сме готови да го отнесем до президента Тръмп", заяви руският президент Владимир Путин.

Индия е най-големият купувач на руско оръжие.

Путин и Моди подписаха редица споразумения в сферата на високите технологии, авиацията и изкуствения интелект.