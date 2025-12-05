БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:10 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази

Посланието на Делхи към света е ясно - няма да позволи на Вашингтон да диктува отношенията му с Москва

Владимир Путин Индия
Снимка: БТА
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин беше тържествено посрещнат в Индия за разговор с премиера Нарендра Моди.

На визитата беше засегната темата за войната в Украйна, а днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков каза, че Москва е готова да продължи разговорите с американския преговорен екип.

С пищна церемония посрещнаха в Индия руския президент на първата му визита в страната след началото на войната в Украйна.

Резултатите от срещата - споразумения между Москва и Делхи за миграцията и за обмяна на работна ръка.

Не липсваха и коментари за войната в Украйна в момент, когато всички се питат какво си казаха американската делегация и Владимир Путин на преговорите в Москва.

Снимки: БТА

Индийският премиер е оптимист за разрешаването на конфликта.

"Благополучието на света се намира на пътя към мира. Всички трябва да търсим мирните начини. Като погледна усилията от последните няколко дни вярвам силно, че светът ще се върне към мира", коментира Нарендра Моди, премиер на Индия.

Посланието на Делхи към света е ясно - няма да позволи на Вашингтон да диктува отношенията му с Москва, след като Съединените щати наложиха на Индия наказателни мита в размер от 25% заради покупките на руски газ. Би Би Си коментират, че Русия цели да покаже на Запада, че Москва не може да бъде изолирана от света.

"Що се отнася до индийските покупки на енергийни ресурси от Русия - вижте, самите Съединени щати купуват ядрено гориво от нас за техните атомни електроцентрали. Щом те могат да го правят защо да не може Индия да има същите права? Този въпрос заслужава сериозно разглеждане и ние сме готови да го отнесем до президента Тръмп", заяви руският президент Владимир Путин.

Индия е най-големият купувач на руско оръжие.

Путин и Моди подписаха редица споразумения в сферата на високите технологии, авиацията и изкуствения интелект.

#Индия #Москва #Владимир Путин #Русия #САЩ #нарендра моди

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
3
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
4
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
5
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
6
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: Русия

Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия
Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл" Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"
Чете се за: 00:40 мин.
Британски санкции срещу руското разузнаване Британски санкции срещу руското разузнаване
Чете се за: 01:07 мин.
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай
Чете се за: 04:05 мин.
Визита на руския президент Владимир Путин в Индия Визита на руския президент Владимир Путин в Индия
Чете се за: 01:37 мин.
Путин: Европейците да не пречат, а да се включат в работата по постигане на мир в Украйна Путин: Европейците да не пречат, а да се включат в работата по постигане на мир в Украйна
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус? Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ