Американски удар по плавателен съд в Тихия океан

Американската армия е извършила пореден удар върху плавателен съд в Тихия океан. Загинали са четирима души.

Американското разузнаване твърди, че лодката е превозвала наркотични вещества на борда по добре познат маршрут на наркотрафикантите.

Ударите идват след критика към Белия дом както от Републиканската партия, така и от Демократическата. Към този момент най-малко 87 души са загинали вследствие на американските удари по плавателни съдове в Тихия океан и Карибите в рамките на операция "Южно копие".

Голяма част от жертвите са с венецуелски произход.