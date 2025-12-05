БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американски удар по плавателен съд в Тихия океан

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Загинали са четирима предпологаеми наркотрафиканти

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американската армия е извършила пореден удар върху плавателен съд в Тихия океан. Загинали са четирима души.

Американското разузнаване твърди, че лодката е превозвала наркотични вещества на борда по добре познат маршрут на наркотрафикантите.

Ударите идват след критика към Белия дом както от Републиканската партия, така и от Демократическата. Към този момент най-малко 87 души са загинали вследствие на американските удари по плавателни съдове в Тихия океан и Карибите в рамките на операция "Южно копие".

Голяма част от жертвите са с венецуелски произход.

#наркотични вещества #Тихия океан #наркотрафиканти

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
3
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
4
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
5
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
6
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Латинска Америка

80-метрово коледно дърво озари Рио и даде старт на празничния сезон
80-метрово коледно дърво озари Рио и даде старт на празничния сезон
САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия или за друга държава САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия или за друга държава
Чете се за: 02:20 мин.
"Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за "затварянето" на въздушното пространство "Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за "затварянето" на въздушното пространство
Чете се за: 00:40 мин.
Раненият ягуар, спасен в Бразилия, се завърна "у дома" сред природата Раненият ягуар, спасен в Бразилия, се завърна "у дома" сред природата
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ засилват натиска над Венецуела САЩ засилват натиска над Венецуела
Чете се за: 01:02 мин.
Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за икономическата политика
ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството...
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Валежи, вятър и необичайно високи температури през декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ