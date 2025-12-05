Жителите на осем села в Пловдивско притеснени от наводнения

За лошо състояние на река Стряма и опасност от наводнения алармират отново от община Калояново. След специално обследване на водоема, от местната власт настояват да се вземат спешни мерки, за да не повторят наводненията от преди 3 години. Тогава реката преля и къщите на хората от няколко села бяха наводнени.

Десетки сигнали от притеснени жители и кметове на села са подадени в община Калояново през последните месеци. Хората алармират за критичното състояние на коритото на река Стряма, което трябва спешно да бъде почистено.

Мариета Ангелова – жител на с. Калояново: "Къщите, които живеят особено близко до реката, просто ще се наводнят."

Специална комисия е обследвала коритото и е констатирала лошото му състояние.

Павел Павлов – секретар на Община Калояново: "Множество паднали сухи дървета, паднали клони, маси, сухи листа и наноси от тиня, които при евентуални високи води биха забентили реката и биха довели до сериозни разливи."

Най-критична е ситуацията в селата Песнопой, Иван Вазово, Горна и Долна махала. Хората там още помнят наводненията от 2022-а година, когато реката заля къщите там.

Стафан Павлов – главен специалист "Стопански дейности" - Община Калояново: "В Иван Вазово, в Горна махала, Долна махала коритото на реката е обрасло с гъста дървесна растителност и храстова такава 4:49 има образувани много наносни острови вътре във водното течение, които също са проблем 4:54 Георги Захариев – жител на с. Ръжево Конаре: "Има нужда ей там долу, че е изкъртено. Там да се засипят камъни. До върбата беше бряг. При наводнението този бряг се загуби." Мариета Ангелова – жител на с. Калояново: "Ако ни се наводнят къщите, това са и пари, и хората са си създали дом цял живот и изведнъж че трябва да се разруши."

За спешни мерки настоява и кметът на община Калояново Младен Кичев, който е изпратил писмо до министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Стафан Павлов – главен специалист "Стопански дейности" - Община Калояново: "Може би в спешен порядък премахване на сухи дървета от водното течение, а в по-далечен план проектиране и изграждане на диги там където няма и корекция на реката там където е излязла от коритото си."

Кметовете настояват още държавата да им делегира права сами да почистват водоемите. В момента те нямат тези правомощия, тъй като коритата на реките са държавна собственост.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева