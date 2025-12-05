БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:10 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жителите на осем села в Пловдивско притеснени от наводнения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Община Калояново алармира за критични участъци по река Стряма

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За лошо състояние на река Стряма и опасност от наводнения алармират отново от община Калояново. След специално обследване на водоема, от местната власт настояват да се вземат спешни мерки, за да не повторят наводненията от преди 3 години. Тогава реката преля и къщите на хората от няколко села бяха наводнени.

Десетки сигнали от притеснени жители и кметове на села са подадени в община Калояново през последните месеци. Хората алармират за критичното състояние на коритото на река Стряма, което трябва спешно да бъде почистено.

Мариета Ангелова – жител на с. Калояново: "Къщите, които живеят особено близко до реката, просто ще се наводнят."

Специална комисия е обследвала коритото и е констатирала лошото му състояние.

Павел Павлов – секретар на Община Калояново: "Множество паднали сухи дървета, паднали клони, маси, сухи листа и наноси от тиня, които при евентуални високи води биха забентили реката и биха довели до сериозни разливи."

Най-критична е ситуацията в селата Песнопой, Иван Вазово, Горна и Долна махала. Хората там още помнят наводненията от 2022-а година, когато реката заля къщите там.

Стафан Павлов – главен специалист "Стопански дейности" - Община Калояново: "В Иван Вазово, в Горна махала, Долна махала коритото на реката е обрасло с гъста дървесна растителност и храстова такава 4:49 има образувани много наносни острови вътре във водното течение, които също са проблем 4:54

Георги Захариев – жител на с. Ръжево Конаре: "Има нужда ей там долу, че е изкъртено. Там да се засипят камъни. До върбата беше бряг. При наводнението този бряг се загуби."

Мариета Ангелова – жител на с. Калояново: "Ако ни се наводнят къщите, това са и пари, и хората са си създали дом цял живот и изведнъж че трябва да се разруши."

За спешни мерки настоява и кметът на община Калояново Младен Кичев, който е изпратил писмо до министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Стафан Павлов – главен специалист "Стопански дейности" - Община Калояново: "Може би в спешен порядък премахване на сухи дървета от водното течение, а в по-далечен план проектиране и изграждане на диги там където няма и корекция на реката там където е излязла от коритото си."

Кметовете настояват още държавата да им делегира права сами да почистват водоемите. В момента те нямат тези правомощия, тъй като коритата на реките са държавна собственост.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

#община Калояново #река Стряма #опасност от наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
3
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
4
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
5
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
6
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: Регионални

Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ)
Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ)
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
Чете се за: 00:32 мин.
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница
Чете се за: 03:20 мин.
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село" Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
Чете се за: 01:00 мин.
Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус? Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ