БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Очаква се ново затваряне на пункта "Промахон" след 10:00 часа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протестите на гръцките земеделци продължават и днес. Остават и блокадите на българо-гръцката граница, като на пункта "Промахон" остават над 100 единици земеделска техника.

Ситуацията и от двете страни на границата е спокойна. Трафикът се осъществява нормално, както за леките автомобили, така и за тежкотоварния трафик. Прозорецът, оставен от гръцките протестиращи фермери, е бил отворен от 16:00 часа вчера и продължава да бъде така и към момента.

Граничния пункт ще остане отворен до 10:00 часа тази сутрин, след което се очаква отново земеделците да се върнат заедно с тежката си техника, която са разположили от страната на пункта "Промахон" и отново да блокират пътя. Според информацията се предполага, че пътят отново ще бъде блокиран само за тежкотоварния трафик.

Борислав Лозанов – шофьор: "Идвам от Солун, по-точно от Катерини. Направих пауза, идвам сам към границата. Към момента гледам, че има много техника разположена на места по Гърция и не е добра обстановката. Пътува се под напрежение. Може всеки момент да ти препречат пътя."

Той съветва колегите си да бъдат внимателни:

"Не препоръчвам на колегите да се пътува, но трябва да се пътува. И виждам, че тук са строени тракторите. Може всеки момент да излязат гръцките фермери, непредсказуеми са."

Лозанов разказва, че е влязъл в Гърция през пункта "Илинден – Ексохи":

"В Гръция влязах вчера към 9:30 часа. Понеже пътувам от Пазарджик и предпочетох да мина през "Илинден – Ексохи". И тъкмо минах границата и чух, че след мен са затворили границата. Истински късмет."

След Драма ситуацията остава напрегната:

"Гледам, че и там на много места има трактори, изкарана техника. И просто трудно се пътува."

Бизнесът в региона също е сериозно засегнат.

Благой - шофьор: "Хората и те си търсят тяхното и ние си търсим нашето…"

Димитър Бръчков - кмет на Петрич: "Изключително неприятна ситуация. За момента казвам неприятна. Ако продължи така още няколко дни, ще стане и тежка, разбира се. Бяха затворени доста камиони на територията, най-вече на Петрич, малко и на община Сандански. Говорим за над хиляда тира, които всеки един е свързан пряко с бизнеса."

Очаква се преговорите да продължат, като протестиращите търсят компромисно решение. Допълнително напрежение се очаква заради прогнозирания червен код за обилни валежи в голяма част от Гърция, които могат да повлияят на протестите и да променят ситуацията поне временно.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#протест на гръцки фермери #ГКПП "Кулата-Промахон" #ГКПП "Промахон" #протести на гръцки фермери

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
3
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
4
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
5
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
6
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Регионални

Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги
Чете се за: 02:55 мин.
Два трамвая се сблъскаха, леко е пострадал единият ватман Два трамвая се сблъскаха, леко е пострадал единият ватман
Чете се за: 00:32 мин.
Блокадите на границата с Гърция продължават Блокадите на границата с Гърция продължават
Чете се за: 04:00 мин.
Опашка от тирове на АМ "Струма" в посока Гърция (ВИДЕО) Опашка от тирове на АМ "Струма" в посока Гърция (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
Трамвай и кола катастрофираха на кръстовището пред Централните хали в София (СНИМКИ) Трамвай и кола катастрофираха на кръстовището пред Централните хали в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:10 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за икономическата политика
ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жълт код за значителни валежи в Югозападна България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ