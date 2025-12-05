Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница

Протестите на гръцките земеделци продължават и днес. Остават и блокадите на българо-гръцката граница, като на пункта "Промахон" остават над 100 единици земеделска техника.

Ситуацията и от двете страни на границата е спокойна. Трафикът се осъществява нормално, както за леките автомобили, така и за тежкотоварния трафик. Прозорецът, оставен от гръцките протестиращи фермери, е бил отворен от 16:00 часа вчера и продължава да бъде така и към момента.

Граничния пункт ще остане отворен до 10:00 часа тази сутрин, след което се очаква отново земеделците да се върнат заедно с тежката си техника, която са разположили от страната на пункта "Промахон" и отново да блокират пътя. Според информацията се предполага, че пътят отново ще бъде блокиран само за тежкотоварния трафик.

Борислав Лозанов – шофьор: "Идвам от Солун, по-точно от Катерини. Направих пауза, идвам сам към границата. Към момента гледам, че има много техника разположена на места по Гърция и не е добра обстановката. Пътува се под напрежение. Може всеки момент да ти препречат пътя."

Той съветва колегите си да бъдат внимателни:

"Не препоръчвам на колегите да се пътува, но трябва да се пътува. И виждам, че тук са строени тракторите. Може всеки момент да излязат гръцките фермери, непредсказуеми са."

Лозанов разказва, че е влязъл в Гърция през пункта "Илинден – Ексохи":

"В Гръция влязах вчера към 9:30 часа. Понеже пътувам от Пазарджик и предпочетох да мина през "Илинден – Ексохи". И тъкмо минах границата и чух, че след мен са затворили границата. Истински късмет."

След Драма ситуацията остава напрегната:

"Гледам, че и там на много места има трактори, изкарана техника. И просто трудно се пътува."

Бизнесът в региона също е сериозно засегнат.

Благой - шофьор: "Хората и те си търсят тяхното и ние си търсим нашето…" Димитър Бръчков - кмет на Петрич: "Изключително неприятна ситуация. За момента казвам неприятна. Ако продължи така още няколко дни, ще стане и тежка, разбира се. Бяха затворени доста камиони на територията, най-вече на Петрич, малко и на община Сандански. Говорим за над хиляда тира, които всеки един е свързан пряко с бизнеса."

Очаква се преговорите да продължат, като протестиращите търсят компромисно решение. Допълнително напрежение се очаква заради прогнозирания червен код за обилни валежи в голяма част от Гърция, които могат да повлияят на протестите и да променят ситуацията поне временно.

